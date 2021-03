Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : cinquième séance de hausse pour le Dow Cercle Finance • 11/03/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son ascension jeudi, avec une cinquième séance consécutive de progression pour le Dow Jones, à la faveur d'un recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones, qui regroupe les 30 principales valeurs de la cote, progresse de 0,7% à 32.517,1 points après avoir établi un nouveau record au-delà des 32.601,6 points. Au même moment, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, s'adjuge 1,8% à 13.304,8 points. Un nouvel indicateur publié ce matin est venu fournir un signe supplémentaire de l'amélioration de l'activité en ce début d'année aux Etats-Unis. Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet diminué lors la semaine du 6 mars aux Etats-Unis pour s'établir à 712.000 contre 754.000 la semaine précédente. A titre de comparaison, les économistes attendaient en moyenne 725.000 inscriptions au chômage. Une embellie que les analystes attribuent notamment à l'amélioration de la situation sanitaire et au début des campagnes de vaccinations, qui profitent en premier lieu aux secteurs le plus sinistrés par la crise (loisirs, hôtellerie,...). 'Tous ces éléments sont (...) de nature à booster la croissance américaine cette année, que certains anticipent désormais supérieure à 8%', avance Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. S'ajoute à cela le bon accueil réservé à la prestation de Christine Lagarde qui a dévoilé aujourd'hui la stratégie et les prévisions de la Banque centrale européenne (BCE) à horizon 2023. L'information la plus décisive concerne certainement les achats d'actifs dans le cadre du 'PEPP' qui seront poursuivis, voire amplifiés, jusqu'à fin mars 2022 au minimum. Côté valeurs, Johnson & Johnson progresse de 0,4% après avoir annoncé que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait émis un avis positif et recommandé la mise sur le marché de son vaccin contre la Covid-19. Oracle décroche de 7% après avoir présenté mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 10%, battant ainsi le consensus de marché, même si certains analystes qualifient la publication de 'sans éclat'.

