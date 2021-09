Wall Street : chute sur le finish, Apple (-3,3%) a pesé lourd

(CercleFinance.com) - C'était une séance de commémoration, celle des 20 ans du '11 septembre', il y a eu des cérémonies de recueillement vendredi matin à New York, les volumes étaient faibles jusque vers 13H30, puis les vendeurs ont pris la main dans l'après-midi et fait clôturer Wall Street au plus bas du jour, mais également de la semaine.

Les indices US nous ont habitués depuis janvier à des épisodes correctifs entre le 15 et le 20 du mois (exception faite du mois de juin), cela survient donc une semaine plus tôt cette fois.

Le S&P500 lâche -0,77% à 4.458 (et -1,5% sur la semaine écoulée), le Dow Jones baisse également de -0,78% à 34.607 (-1,2% sur la semaine).

Le Nasdaq lâche près de -0,9% à 15.115 (soit -1,3% hebdo) et le Russell-2000, -0,96% à 2.227.

Signe de nervosité, le 'VIX' grimpe de +5,8% vers 20,50 et il fait un bond de +10% sur cette semaine écourtée.

Consolidation -tardive- également sur le marché obligataire avec des T-Bonds qui ont accéléré à la baisse sur le finish avec +4,3Pts à 1,343%.

Une tension logique, au vu de l'envolée des prix à la production industrielle (publiés à 14H30, sans effet immédiat, les indices US ont rouvert en hausse de +0,3%) qui ont augmenté de 0,7% en 'séquentiel' selon le Département du Travail et de 0,3% en données 'core' (hors alimentation, énergie et négoce).

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en août à 8,3% en données brutes et à 6,3% en données 'core', en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 7,8% et 6,1% observées en juillet.

L'inflation est une chose (peut-être pas transitoire) mais la chute du titre Apple (-3,3%) en est une autre : le titre a pesé de tous ses 2.500Mds$ de capitalisation sur la tendance générale (suite à une décision de justice favorable à Epic Games qui s'estimait lésé par la plateforme de jeu d'Apple). Les compagnies aériennes ont également recédé l'essentiel des +3,5% gagnés la veille (American Airlines décroche de -6,2%).

Le Nasdaq aurait pu perdre bien plus de -1% sans Peloton +6,8%, Electronic Arts et Activision +2%, Zoom +1,9%, Nvidia et Applied Materials +1,4%, Microchip +1%.

Le Nasdaq et le S&P500 ont pâti des replis d'Okta -4,6%, Apple -3,3%, Tesla -2,5%, Alphabet -2,1%, Splunk -1,5%, CSX -1,3%, Cisco -1,2%...