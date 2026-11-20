À la Bourse de New York, le 16 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a pris l'eau vendredi, malmenée par les lourdes pertes des valeurs associées à l'intelligence artificielle (IA), un jour à peine après la cotation historique du géant du secteur, Anthropic.

L'indice Nasdaq, qui rassemble l'essentiel des titres technologiques, a plongé de 5,28 %. L'indice élargi S&P 500 a trébuché de 3,70 % tandis que le Dow Jones a perdu 1,94 %.

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