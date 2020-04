Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street chute encore avec les craintes sur le coronavirus Reuters • 01/04/2020 à 22:39









WALL STREET FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, les investisseurs s'inquiétant de la dégradation sanitaire liée au coronavirus aux Etats-Unis et de la saison à venir des résultats d'entreprises. Les indicateurs économiques du jour n'ont pas aidé non plus: le secteur privé américain a détruit des emplois en mars pour la première fois depuis 2017 et l'activité du secteur manufacturier dans le pays s'est contractée. L'indice Dow Jones a cédé 4,44%, soit un repli de 973,65 points à 20.943,51 points. Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 114,09 points, soit -4,41%, à 2.470,5 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 339,52 points (-4,41%) à 7.360,58 points. L'épidémie due au coronavirus a fait 743 morts au cours des 24 dernières heures aux Etats-Unis, ce qui porte le bilan à 3.603 décès, ont fait savoir mercredi les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Le président américain Donald Trump a prévenu que deux semaines très difficiles attendaient les Américains dans la lutte contre le coronavirus, et il a appelé l'ensemble de la population à respecter les consignes nationales de distanciation sociale jusqu'à la fin avril. A deux semaines du début de la saison de publications des résultats du premier trimestre, les investisseurs surveillent attentivement l'évolution de la situation sanitaire. "Nous ne connaissons pas encore tous les effets sur l'économie et les bénéfices", a indiqué John Augustine, directeur des investissements chez Huntington National Bank. "Les investisseurs commencent à penser à la saison des bénéfices et de nombreuses entreprises ont retiré leurs prévisions pour le trimestre. Les analystes attendent de voir ce que les entreprises ont à dire". Les résultats des entreprises du S&P 500 devraient reculer en 2020, avec une baisse de 4,3% attendue au premier trimestre et de 10,9% au second, selon les dernières estimations recueillies par Refinitiv. (Sinéad Carew, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.