Wall Street chute, craintes sur l'état de l'économie américaine

La Bourse de New York a terminé en forte baisse vendredi, plombée par l'image d'une économie américaine en perte de vitesse et par le recul de certaines capitalisations géantes.

Le Dow Jones a décroché de 1,69%, l'indice Nasdaq a plongé de 2,20% et l'indice élargi S&P 500 de 1,71%.

"Un cocktail d'éléments pèse sur le marché" vendredi, a commenté auprès de l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, dont "certaines données inférieures aux attentes".

Le marché a notamment mal digéré l'estimation finale de l'Université du Michigan, selon laquelle la confiance des consommateurs s'est nettement dégradée en février, "en grande partie à cause de la crainte d'une augmentation imminente des prix" à cause du relèvement des droits de douane.

L'indice évaluant cette confiance a reculé à 64,7 contre 71,7 en janvier, soit un repli de 10% sur un mois et de près de 16% sur un an. L'indice est donc encore plus bas que l'estimation préliminaire (67,8) dont la publication le 7 février avait déprimé les marchés, car bien en deçà des attentes.

La publication de l'indice a lieu un jour après la publication des résultats de la chaîne américaine d'hypermarchés Walmart, qui a partagé des prévisions volontairement "prudentes", malgré des performances légèrement meilleures qu'attendu.

L'enseigne est considérée par les marchés comme un indicateur des dépenses de consommation des ménages.

Toujours côté indicateurs, les chiffres des reventes de logements sont ressortis en baisse en janvier, et en deçà des attentes des analystes.

Au début de l'année 2025, "on a pensé que la croissance pourrait ralentir, et on commence à voir une certaine déception dans les données économiques", a commenté M. Cahill.

En outre, les acteurs du marché s'inquiètent de l'impact des licenciements de plusieurs milliers de fonctionnaires dans le cadre de la campagne de réduction des coûts de la Commission pour l'efficacité gouvernementale ou Doge, selon l'analyste.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait encore à 4,43% contre 4,51% la veille.

La baisse des taux obligataires observée aujourd'hui "indique clairement des inquiétudes quant au ralentissement de la croissance", a noté M. Cahill.

Côté entreprises, la place américaine a été fortement "minée" par les pertes de UnitedHealth, deuxième pondération du Dow Jones, a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

L'assureur-santé a perdu 7,17% après la publication d'informations de presse faisant état de l'ouverture d'une enquête par le ministère de la Justice américaine sur ses protocoles de facturation liés au dispositif Medicare.

Ailleurs à la cote, de la technologie à l'énergie, en passant par l'immobilier ou les banques, la grande majorité des secteurs a terminé dans le rouge, avec des pertes importantes pour certaines capitalisations géantes.

Le géant des semiconducteurs Nvidia a lâché 4,05%, tandis Microsoft a perdu 1,90%, Amazon a reculé de 2,83%, Tesla de 4,68% et Alphabet de 2,71%.

Les compagnies aériennes on été durement touchées à l'image de Delta Air Lines (-5,88%) ou United Airlines (-6,44%).

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a perdu du terrain (-8,27%) après avoir annoncé vendredi que le gendarme boursier américain comptait abandonner les poursuites la visant, alors que Donald Trump affiche régulièrement son affection pour le secteur.

L'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, avait assigné en juin 2023 devant la justice civile la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies des Etats-Unis, lui reprochant de ne pas s'être enregistrée auprès de lui en tant que plateforme d'échanges et intermédiaire de transactions en cryptomonnaies.

Nasdaq