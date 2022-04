Wall Street: chute après les propos de Serguei Lavrov information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 07:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance en forte baisse, pénalisée par un retour de l'aversion au risque dû, entre autres, à une nouvelle escalade verbale du côté de Moscou.



En fin de séance, l'indice Dow Jones recule de 2,38% à 33.240,18 points, tandis que le Nasdaq décroche de près de 4% à 12.490,74 points.



Le ton est brutalement monté dans le dossier ukrainien, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, ayant prévenu qu'il existait un risque 'sérieux' de conflit nucléaire, tout en assurant que le Kremlin était disposé à engager un dialogue avec les Etats-Unis afin d'éviter toute confrontation.



'Le danger est sérieux, réel', a-t-il averti selon des propos tenus à la télévision et relayés par l'agence Bloomberg. 'Il ne peut être sous-estimé', a-t-il mis en garde.



Dans ce contexte, les valeurs refuges étaient particulièrement entourées ce mardi, les investisseurs ayant tendance à se tourner vers des actifs jugés les plus sûrs dès que les épisodes de tensions géopolitiques refont surface.



L'or affiche une progression d'environ 0,6% à 1.906,6 dollars l'once, tandis que le pétrole repart lui aussi de l'avant, affichant un gain de 1,4% à près de 99,9 dollars le baril.



Du côté des changes, l'euro vient d'enfoncer un nouveau plancher annuel face au dollar - sous les 1,0670 - et revient au contact de son plancher de 1,0640 dollar de la fin mars 2020.



Les rendements des Treasuries reculent face à l'afflux d'investisseurs à la recherche de sécurité sur le compartiment obligataire, avec un rendement des obligations d'Etat à 10 ans qui reflue désormais en direction de 2,74%.



Dans ce contexte incertain, l'indice de volatilité du CBOE, souvent surnommé 'l'indice de la peur', remonte de plus de 11% au-delà des 30 points.



Au rang des statistiques, l'indice de confiance compilé par le Conference Board a reculé à 107,3 ce mois-ci après 107,6 en mars, alors que les économistes prévoyaient un repli plus marqué, autour de 106 points.



Publiées en début de matinée, les commandes de biens durables ont, elles, rebondi de 0,8% en mars suite à une contraction de 1,7% sur le mois de février, un chiffre toutefois inférieur aux attentes des économistes.



Sur le front des valeurs, les nombreuses publications de résultats du jour sont, dans leur grande majorité, accueillies défavorablement, comme l'illustrent les décrochages de GE (-10%), UPS (-3,6%) ou 3M (-3%).



Alphabet (-3%) et Microsoft (-3,8%) sont également orientés à la baisse après la parution de leurs comptes trimestriels dans la soirée.