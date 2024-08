Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: chute après le plongeon de Tokyo information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (-2,5%), le S&P500 (-3%) et le Nasdaq (-3,5%) débutent la séance en forte baisse pour entamer la semaine à la Bourse de New York, alors que les inquiétudes grandissent au sujet de la santé de l'économie américaine.



L'heure est plus largement à la chute sur les places mondiales, comme l'a illustré en particulier le plongeon de plus de 12% de Tokyo en clôture cette nuit, suivi de chutes de l'ordre de 2% essuyées actuellement par les principales Bourses européennes.



'La macroéconomie se dégrade mais rien d'angoissant quand on prend un peu de recul. Le marché a, par exemple, surréagi à la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi', tempérait ce matin Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



Selon lui, la hausse du taux de chômage est en partie temporaire, car résultant de l'impact de l'ouragan Beryl, et 'la correction boursière qui en résulte, violente comme souvent par manque de liquidité et d'investisseurs durant l'été, ne devrait pas durer'.



Quoiqu'il en soit, dans un tel contexte, les opérateurs se sont montrés fort attentifs aux indicateurs d'activité PMI composite (en données définitives) et ISM des services au titre du mois écoulé, des indices diffusés peu après la cloche.



La croissance dans le secteur privé américain a finalement décéléré en juillet, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,3 en données définitives, contre 55 en estimation flash et après 54,8 pour le mois précédent.



La croissance dans le secteur des services aux Etats-Unis a légèrement décéléré le mois dernier, au vu de l'indice PMI de S&P Global qui s'établit à 55 contre 55,3 en juin, un niveau marquant néanmoins un 18e mois consécutif d'expansion du secteur.



Si le reste de la semaine s'annonce peu chargé sur le front des données macroéconomiques aux Etats-Unis, les prochains jours verront encore quelques publications trimestrielles majeures, dont celles d'Amgen, Caterpillar et Walt Disney.



Pour l'heure, Tyson Foods a publié ce lundi un BPA ajusté presque multiplié par six au titre de son troisième trimestre comptable, et a engrangé son bénéfice d'exploitation ajusté le plus élevé des sept derniers trimestres.





