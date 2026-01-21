Wall Street cherche à façonner les idées de Trump en matière d'accessibilité, selon des sources

Les grandes banques discutent avec la Maison Blanche des moyens de résoudre le problème de l'accessibilité financière

Certaines propositions de Trump suscitent le scepticisme de Wall Street

Les changements politiques pourraient ne pas avoir d'impact avant les élections américaines de mi-mandat

Les grandes banques de Wall Street s'opposent à certaines des idées du président Donald Trump pour réduire le coût de la vie aux États-Unis avant les élections de mi-mandat, tout en en suggérant d'autres dans un effort pour façonner la politique, ont déclaré des sources familières avec les discussions.

Wall Street a exprimé des doutes quant à l'efficacité de certaines des propositions de Trump pour améliorer l'accessibilité financière, comme le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit , ce qui a affecté les actions des grandes banques.

Les banques suggèrent plutôt des alternatives telles que l'encouragement de l'épargne-retraite et le transfert plus rapide de la richesse des parents aux enfants, ont déclaré les sources.

Cependant, aucune de ces idées n'est susceptible d'avoir un impact substantiel sur l'accessibilité financière, qui est devenue une question brûlante pour les électeurs, avant les élections de novembre, ont ajouté les sources, qui ont discuté des discussions sous le couvert de l'anonymat.

Les sources ont déclaré à Reuters en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, qu'elles discutaient avec des responsables de l'administration Trump et qu'elles attendaient que la politique soit claire avant de prendre des mesures.

"Nous leur disons: "Quels sont vos objectifs? Trouvons des moyens de vous aider"", a déclaré un haut responsable bancaire américain.

Les questions économiques, telles que la flambée du coût de la vie pour les Américains, ont aidé Trump à remporter les élections présidentielles de 2024.

Si l'inflation a baissé depuis le pic atteint après la pandémie de COVID-19, les prix des produits de première nécessité tels que le logement et les produits alimentaires restent élevés, ce qui menace les perspectives des Républicains lors des élections de mi-mandat.

Trump a fait une série de propositions pour réduire le coût de la vie . Il a notamment appelé à une baisse des taux d'intérêt des cartes de crédit et prévu de permettre aux investisseurs d'utiliser une partie de leurs fonds de retraite pour verser un acompte sur une maison .

Trump a abordé la question de l'accessibilité à Davos mercredi , en demandant au Congrès de plafonner les taux des cartes de crédit à 10 % pendant un an et en déclarant qu'il avait signé un décret visant à empêcher les investisseurs institutionnels d'acheter des maisons .

La Maison Blanche et le Trésor américain n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les discussions avec les banques.

L'ACCENT MIS SUR L'ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

Certains directeurs généraux de banques ont publiquement soutenu l'accent mis sur l'accessibilité financière, même s'ils ne sont pas d'accord avec le plafonnement des frais de cartes de crédit. Les investisseurs se sont également interrogés sur l'efficacité de permettre aux gens d'emprunter sur leurs comptes de retraite pour payer les acomptes, estimant que le problème majeur était celui de l'offre de logements.

Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a averti à Davos que les plafonds proposés entraîneraient un désastre économique, laissant les consommateurs ordinaires sans accès à un crédit crucial.

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, a déclaré mardi qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Congrès approuve le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit.

"Le président a raison de mettre l'accent sur l'accessibilité financière", a déclaré Fraser lors d'une interview accordée à CNBC depuis Davos. "Mais plafonner les taux ne serait pas bon pour l'économie américaine", a-t-elle ajouté.

Les sources ont indiqué que le plafonnement des prix affecte la disponibilité et la tarification des cartes de crédit. L'une d'entre elles a déclaré que les banques pourraient réagir à un tel plafonnement en réduisant considérablement la taille de la ligne de crédit qu'elles offrent à leurs clients afin de limiter les pertes. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir une discussion sur les pratiques des sociétés de cartes de crédit et qu'un certain nombre de choses peuvent être envisagées.

L'administration Trump s'est engagée avec les banques pour façonner la politique, ont déclaré les sources.

L'une d'entre elles a déclaré qu'un moyen efficace de modifier la proposition visant à permettre aux Américains d'emprunter sur leur épargne-retraite 401K pour verser un acompte sur le logement serait de laisser les parents et les grands-parents le faire pour leurs enfants.

La logique est qu'ils auraient probablement plus d'argent dans leurs plans de retraite que quelqu'un qui commence sa carrière.

Un problème se pose toutefois: sans offre supplémentaire de logements, la pression sur les prix pourrait s'accroître. Une idée pour augmenter l'offre de logements, selon cette personne, serait de permettre aux personnes âgées de vendre leur maison sans payer d'impôts.

Mais pour changer la situation du logement, il faudrait "une patience dont personne ne dispose", a ajouté la source.

Interrogée sur la manière dont l'administration Trump avait réagi à certaines de ces idées, la source a répondu: "Ils écoutent. Il y a des gens intelligents qui travaillent dur sur ce sujet."