Wall Street : chemin haussier en attendant la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en hausse mercredi matin avant la parution du communiqué de la Fed et malgré les résultats préoccupants de plusieurs poids lourds de l'industrie. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones progresse de 0,1% à 26,410.7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de plus de 1% à 10.510,4 points. Freinant largement la hausse du Dow, Boeing chute de plus de 3% après la publication d'une perte opérationnelle de 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre liée à l'absence de livraisons d'avions pour cause de confinement et d'immobilisation du 737 MAX. GE - l'autre valeur industrielle ayant publié ses comptes avant l'ouverture - cède 4,5% après l'annonce de pertes accrues sur le trimestre écoulé, là encore en raison de l'impact dévastateur de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur aérien. GM lâche de son côté 3,9% après la présentation d'une perte ajustée de 50 cents par action au titre du deuxième trimestre, sur la base d'un chiffre d'affaires plus que divisé par deux (-53%) sous l'effet de la crise sanitaire. Dans ces conditions, les intervenants semblent manifester une certaine prudence à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed doit boucler en début d'après-midi sa réunion de deux jours de politique monétaire, à l'issue de laquelle aucune décision majeure ne devrait être annoncée. Les investisseurs seront néanmoins attentifs à tout changement d'élément de langage dans le communiqué de la banque centrale, qui pourrait adopter une communication plus 'dovish' (c'est-à-dire un biais accommodant). Au chapitre économique, le déficit commercial s'est contracté à 70,6 milliards de dollars en juin, contre 75,3 milliards de dollars au mois de mai. Par ailleurs, les stocks des grossistes se sont repliés de 2% et les stocks des détaillants de 2,6%. Ces chiffres plutôt robustes ne soutiennent pourtant pas le dollar qui reprend sa glissade face à l'euro en cédant 0,5% vers 1,1780, un nouveau sommet depuis plus de deux ans. Autre temps fort de la journée, les patrons d'Amazon, Apple, Facebook et Google sont appelés à témoigner aujourd'hui devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui dit exprimer une certaine inquiétude face à la 'position dominante' des géants de la tech.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.