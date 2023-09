Wall Street: chasse aux bonnes affaires après le repli information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse vendredi, le rebond d'Apple favorisant entre autres le retour des acheteurs après quatre séances de baisse d'affilée pour le Nasdaq.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.580,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend pas loin de 0,4% à 13.798,5 points.



La récente séquence baissière - déclenchée depuis le début de la semaine par la remontée des prix du pétrole susceptible de raviver l'inflation et de justifier de nouvelles hausses de taux - a ouvert la voie à une chasse aux bonnes affaires.



Les craintes liées à un des tensions inflationnistes et à la politique monétaire semblent par ailleurs refluer ce vendredi, ce qui favorise des achats à bon compte.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans, à 4,22% s'éloigne de son plus haut de plus de 15 ans touché le mois dernier à 4,35%.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, se tasse de 4% à 13,8 points, revenant tout près de ses creux du début du mois de septembre.



Au chapitre macroéconomique, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une diminution de 0,2% des stocks en juillet, ce qui traduit une poursuite du mouvement de déstockage pesant sur la production.



Sur le NYMEX, le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit sa progression en prend 0,7% à 87,5 dollars après la baisse des quotas de production de l'Arabie Saoudite et un nouveau repli des stocks de pétrole aux Etats-Unis.



Dans son sillage, les actions des compagnies pétrolières ExxonMobil et Chevron gagnent respectivement 1,8% et 1,1%, alors que l'indice S&P de l'énergie progresse de 1,1%, de loin la meilleure performance des 11 grands indices sectoriels.



Apple, qui se redresse de 1% après son net repli des deux dernières semaines, est le principal contributeur à la hausse des indices, alors que les analystes se montrent rassurants sur son activité en Chine.



Après le récent mouvement de vente, les chasseurs de bonnes affaires recherchent des titres survendus, notamment dans le secteur des services collectifs, tels que Duke Energy (+1,5%).