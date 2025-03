Wall Street chahuté par une séquence charnière sur les droits de douane

(AOF) - Les marchés américains évoluent en territoire négatif après les nouveaux droits de douane imposés hier par Trump au secteur de l'automobile. La crainte de guerre commerciale fait tout sauf faiblir alors que la date du 2 avril arrive à grands pas. Sur le front des statistiques, avant la publication demain de l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, le PIB américain est ressorti supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Côté valeurs, Concentrix bondit après une solide performance trimestrielle. Vers 17h10, le Dow Jones cède 0,29% à 42 329 points et le Nasdaq perd 0,10% à 17880 points.

Concentrix flambe de 34,65% à 61,51 dollars. L'action a atteint un plus haut de six mois à la faveur de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, s'accompagnant d'objectifs annuels revus à la hausse. De quoi donner de l'élan à Teleperformance (3,87% à 3,90 euros) qui brille en tête de l'indice phare de la place parisienne. La société américaine d’expérience client a dégagé un bénéfice par action de 2,79 dollars contre 2,57 dollars un an plus tôt et ressortant supérieur au consensus de 2,60 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements ont augmenté de 2% en février aux Etats-Unis après avoir enregistré une baisse de 4,6% en janvier. Elles étaient anticipées en hausse de 0,9%.

Le PIB américain a progressé de 2,4% au quatrième trimestre contre 2,3% attendu. Il s'élevait à 3,1% au troisième trimestre.

Le déficit de la balance commerciale est ressorti à 147,91 milliards de dollars en février contre un consensus de 134,60 milliards de dollars. Il avait atteint 155,57 milliards de dollars en janvier.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 224 000 la semaine dernière, en ligne avec les attentes, après 225 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GameStop

GameStop a annoncé son intention de lever 1,3 milliard de dollars via des obligations convertibles de 5 ans d'échéance et proposant un coupon nul. Le distributeur de jeux vidéo américain prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoin s d'une manière compatible avec sa politique d'investissement. Le groupe avait annoncé mercredi soir qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.

GE Aerospace

GE Aerospace va investir plus de 78 millions d'euros dans cinq sites de production en Europe au cours de l'année 2025. Dans le détail, l'équipementier aéronautique américain investira en Italie (55,6 millions d'euros), en Pologne (11,6 millions d'euros), en République tchèque (5,4 millions d'euros), au Royaume-Uni (3,3 millions d'euros) et en Roumanie (2,3 millions d'euros). Plus de 500 emplois seront créés sur ces sites européens en 2025.

Secteur auto

Le secteur automobile est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces détachées automobiles importés aux États-Unis. General Motors devrait baisser de plus de 6%, tandis que Ford et Tesla semblent moins affectés. Le président américain souhaite " protéger l'industrie automobile américaine, essentielle à la sécurité nationale et qui a été minée par des importations excessives menaçant la base industrielle nationale et les chaînes d'approvisionnement américaines ".