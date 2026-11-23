Coup de tonnerre sur les marchés. Deux semaines après avoir quitté ses fonctions, le patron déchu reprend les rênes de Nvidia. Près de 90 minutes après l'ouverture de la séance, le titre bondit de 34% et entraîne dans son sillage CoreWeave et Nebius. Les principaux indices américains s'envolent également.

Nvidia avait pourtant assuré que son emblématique patron ne reviendrait pas. Le géant des semi-conducteurs a finalement fait machine arrière, en annonçant la réintégration de Jensen Huang une trentaine de minutes avant l'ouverture de Wall Street. "Le conseil d'administration est convaincu que M. Jensen est la personne idéale pour diriger Nvidia et que sa réintégration est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, employés, partenaires et clients", a déclaré Harvey C. Jones, président du conseil d'administration.

La valorisation du groupe avait fondu de plus de 1 300 milliards de dollars en deux semaines, dans la foulée des révélations sur les liaisons extraconjugales de Jensen Huang, notamment avec une femme d'affaires soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Le dirigeant doit d'ailleurs toujours être entendu le 1er décembre par la Chambre des représentants dans le cadre de cette affaire.

Une réintégration saluée par Donald Trump

Le retour de Jensen Huang ne semble toutefois pas inquiéter les autorités américaines. "Le ministre de la Justice des Etats-Unis a confirmé que le gouvernement américain ne disposait d'aucune preuve indiquant qu'il se soit livré à des actes illégaux", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social, se réjouissant de la réintégration du patron.

Les investisseurs ont, eux aussi, chaleureusement accueilli cette bonne nouvelle sur laquelle ils n'osaient plus compter. A 17 heures, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagnent 3,14%, 5,07% et 7,04%, effaçant leurs lourdes pertes de vendredi dernier.

Sur le front macroéconomique, la croissance de l'activité du secteur privé a ralenti plus fortement que prévu en novembre aux Etats-Unis, selon les données de S&P Global publiées à 15h45. L'indice PMI composite, qui couvre les secteurs manufacturier et des services, s'est établi à 54,6, contre 55,9 en octobre et 55,6 attendu par le consensus.

Dans l'actualité des valeurs

"Le soulagement dépasse largement Nvidia, et ce sont les néoclouds qui en profitent le plus. Leur modèle repose sur l'accès aux GPU de Nvidia et sur une dette adossée à ces capacités de calcul. Une crise durable à la tête de leur principal fournisseur menaçait donc directement leur calendrier de déploiement et leur financement", explique Matéis Moufle, analyste chez XTB France. Vers 17 heures, Nvidia, Nebius et Coreweave bondissent respectivement de 34,09%, 26,63% et 27,80%.

Chez Nvidia spécifiquement, "comme les fondamentaux n'ont pas faibli, avec un chiffre d'affaires trimestriel qui a doublé à 115,8 milliards de dollars, le titre pourrait poursuivre sa remontée. Le principal risque reste l'enquête des administrateurs indépendants, toujours en cours", souligne l'analyste.

Au troisième jour de cotation, Anthropic recule de 0,89%, à 88,11 dollars.

De son côté, CrowdStrike dévisse de 11,40%, à 203,28 dollars, après l'annonce du rachat de Zscaler. L'éditeur de logiciels de sécurité s'envole, lui, de 13,54%.

Oracle, qui a confirmé vendredi avoir sécurisé l'intégralité des financements nécessaires pour honorer son contrat d'infrastructure avec OpenAI, gagne 12,75%.