Wall Street cède du terrain dans l'attente de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note négative avant le verdict de la Fed programmé mercredi soir. Les investisseurs anticipent à leur grande majorité une troisième détente consécutive des taux. Au chapitre des valeurs, Paramount Skydance a grimpé après avoir lancé une contre-offre pour acquérir son concurrent Warner Bros Discovery valorisé 108,4 milliards de dollars, trois jours après l'annonce d'un accord de rachat de WBD par Netflix. Le Dow Jones s'est replié de 0,45% à 47739 points et le Nasdaq de 0,14% à 23545 points.

Le rachat annoncé vendredi de Warner Bros Discovery par Netflix pour 83 milliards de dollars est loin d'être un long fleuve tranquille. Et pour cause, il connait son premier grand rebondissement avec une contre-offre hostile de Paramount Skydance (+9,02% à 14,57 dollars) pour un montant de 108,4 milliards de dollars en vue de s'offrir les services du géant américain du divertissement. Dans ce contexte, ce dernier a bondi de 4,39% à 27,22 dollars. De son côté, Netflix a reculé de 3,41% à 96,82 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur macro-économique d'importance n'est programmé ce lundi

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Berkshire Hathaway

A quelques jours du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement a annoncé plusieurs changements au niveau des cadres dirigeants. Le directeur financier de Berkshire Hathaway, Marc D. Hamburg, prendra sa retraite le 1er juin 2027, après 40 ans de service. Il sera remplacé par Charles C. Chang, qui est directeur financier de Berkshire Hathaway Energy.

IBM

IBM a annoncé l'acquisition du pionnier du streaming de données, Confluent, au prix de 31 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. "Big Blue" offre une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait avoir un effet relutif sur l'Ebitda ajusté dès la première année entière et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la finalisation. Celle-ci est prévue en d'ici le milieu de l'année 2026.

Tesla

Le titre Tesla est attendu en repli à l’ouverture des marchés américains. L’action du groupe a été dégradée de Surpondérer à Pondération neutre par les analystes de Morgan Stanley. L’objectif de cours a, en revanche, été rehaussé de 410 à 425 dollars. Cette recalibration de l’objectif de cours prend en compte la valorisation liée aux robots humanoïdes, la mise à jour des estimations sur les robotaxis et une révision à la baisse des prévisions Auto et Energie.

Meta

Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'Union européenne le choix sur les publicités personnalisées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, a indiqué la Commission européenne. Meta donnera aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix effectif entre: accepter de partager toutes leurs données et de voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données à caractère personnel pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

Spirit AeroSystems

Airbus a finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems portant sur l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux. Le constructeur aéronautique détient définitivement les anciens actifs du fabricant d'aérostructures américain. Il s'agit du site de Kinston (Caroline du Nord, États-Unis, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Aerosystems Kinston et du site de Saint-Nazaire (France, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Atlantic Cadréan.