Wall Street : carton plein de records, le coronavirus occulté

(CercleFinance.com) - Carton plein de records à Wall Street avec le S&P500 3.380, le Dow Jones +0,94% à 29.551.

Les marchés accordent un plein crédit aux chiffres (invérifiables) transmis par les autorités chinoises qui attesteraient de la diminution du nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus.

Le surgissement du coronavirus a fait chuter les principaux indices US de -3,5% fin janvier (le Nasdaq culminait alors vers 9.400) et ils ont repris entre +6 et +7%, le Nasdaq engrange +8,4% en moins de 6 semaines.

Le Dow Jones en revanche ne gagne que +3,5%... et Apple contribue largement à cette performance, avec un gain de +11,4% depuis le 1er janvier (cela doit représenter environ 40% des gains du 'Dow' et Microsoft plus de 50% avec +17,1%).

L'ultra-concentration des leaders du S&P500, du Nasdaq et du 'Dow' n'inquiète pas la FED: Jerome Powell, considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable'.

Le Nasdaq a bondi vers de nouveaux records (9.725) dans le sillage d'Apple +2,4% (nouveau zénith à à 327,2$), de Micron +3,5%, Netapp +3%, Twitter +3,2%, Alexion +2,7%, Baidu et Activision +2,6%, Regeneron +2,4%, eBay +2%, Facebook +1,7%, Cisco +1,6%...

Le rebond de +3,5% du pétrole (vers 51,5$) a dopé Hess +4,7%, Marathon +3,8%, Occidental +3,2%, Devon +2,5%.

Le WTI s'est redresse malgré la hausse des stocks de pétrole (en donnée hebdomadaire) qui ont augmenté d'environ +7,5 millions de barils (à 442,5 millions de barils), selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration), déjouant un consensus de +3 millions de barils.

Cela signifie que les craintes liées aux retombées négatives du coronavirus sur l'activité mondiale s'apaisent: l'appétit pour le risque gagne à son tour le secteur 'énergie'... et les rendements obligataires se retendent de +4,7Pts à 1,634%.