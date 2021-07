Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : carton plein de records avant 1ers trimestriels Cercle Finance • 12/07/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - La peur d'une 4ème vague du Covid (variant 'delta') et de son cortège de mesures sanitaires constituant un frein pour la croissance mondiale n'a pas été balayée par l'espoir de voir le vaccin triompher -finalement- de la pandémie qui redémarre, mais bien par le déferlement des liquidités qui pousse inexorablement les actions vers de nouveaux sommets. La semaine s'achève à Wall Street par un carton plein de records en intraday et de clôture pour les 3 principaux indices US, dans le sillage des valeurs financières, requinquées par la remontée de +6Pts du rendement des T-Bonds 2031, vers 1,35% contre 1,29% la veille. Le S&P500 bat un nouveau record au-delà des 4.362 touchés la veille : l'indice large engrange 1,13% à 4.370. L'indice Dow Jones bondit de 1,3% pour inscrire un nouveau zénith de clôture à 34.870. Le Nasdaq Composite prend 1% à 14.702 et réalise le doublé avec le Nasdaq-100, avec un zénith à 14.826 en clôture (les 15.000 ne sont plus qu'à 1% du plus haut intraday, soit 14.840). Avant la publication de leurs trimestriels la semaine suivante, les valeurs bancaires ont soutenu le S&P500, avec Discovery Financial +6,2%, Capital One +5,3%, Zions Bancorp +4,9%, Wells Fargo +3,8%, Goldman Sachs +3,6%, Travelers +3,3%, JP-Morgan +3,2%... Côté chiffres 'macro', les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont enregistré une hausse un peu plus forte que prévu en mai : le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 1,3% des stocks de grossistes après une augmentation révisée de +1,1% au mois d'avril (conforme au consensus).

