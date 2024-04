Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: calme précaire avec les taux qui s'apaisent information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'orientent vers un timide rebond mercredi à l'ouverture alors que la remontée rapide des rendements obligataires semble marquer pause.



Une demi-heure avant le début de la séance, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, laissant entrevoir un modeste redressement après les soubresauts du début de semaine.



La tendance positive est soutenue par l'accalmie précaire qui s'installe sur le marché obligataire après un épisode de tension qui avait particulièrement pesé sur les actions ces derniers jours.



Les craintes suscitées par le réveil de l'inflation, susceptibles de conduire la Réserve fédérale à reporter ses baisses de taux, ont provoqué une véritable flambée des taux longs.



'Plusieurs banques centrales ont pourtant commencé à amorcer leur cycle d'assouplissement monétaire', s'étonnent les analystes de Capital Economics.



'Cela montre bien l'influence qu'exercent les Etats-Unis sur le reste du monde', souligne le cabinet de recherche basé à Londres.



Le bureau d'études déclare cependant s'attendre à un prochain reflux des rendements obligataires, avec les premières baisses de taux de la part des banques centrales, et à une remontée des actions sur fond de frénésie autour de l'IA.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule en direction de 4,65% ce matin après avoir frôlé le seuil de 4,60% hier, atteignant un pic de quasiment cinq mois.



L'accalmie sur les rendements obligataires sera mise à l'épreuve demain par une nouvelle salve d'indicateurs économiques, incluant entre autres les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board.



'Si les rendements remontent, c'est aussi parce que les nouvelles économiques sont bonnes', rappelle un trader, qui estime que les investisseurs sont aujourd'hui partagés entre la résistance de l'activité et des valorisations jugées particulièrement élevées.



Dans l'immédiat, l'apaisement des tensions sur les taux pourrait se traduire par un regain de forme des valeurs technologiques, sachant que Netflix donnera demain le coup d'envoi des publications du secteur.



Les cours du pétrole, dont la récente progression avait également alimenté les craintes d'une ré-accélération de l'inflation, évoluent dans le rouge ce mercredi.



Le baril brut léger américain (WTI) recule ainsi de 1,2% à 84,3 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.





