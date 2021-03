Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : calme plat, ou presque, en préouverture Cercle Finance • 19/03/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin malgré la vigueur des valeurs technologiques et le retour au calme qui gagne le marché obligataire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, signalant une ouverture stable, ou presque. Après avoir culminé la veille à des plus hauts annuels, au-delà de 1,75%, le rendement des Treasuries à dix ans reflue ce matin en direction de 1,70% ce matin, un niveau jugé plus soutenable par les investisseurs. Pour mémoire, la valeur des actions est calculée à l'aide d'une estimation de la croissance future des bénéfices des sociétés, à laquelle est appliqué un taux dit 'sans risque' permettant d'actualiser ces bénéfices futurs à la valeur actuelle. Plus ce taux sans risque est élevé, plus les marchés boursiers sont appelés à baisser. La hausse rapide observée récemment au niveau des rendements des bons du Trésor américain - actifs ans risque par excellence - a donc logiquement secoué les marchés. Le secteur technologique, dont les sociétés sont considérées comme très vulnérables à un renchérissement du coût de capital en raison de leur endettement externe, a particulièrement souffert. Bon nombre d'analystes s'attendent cependant à ce que les valeurs de croissance - dont les valeurs technologiques - subissent moins de pression en termes de 'rotation' sectorielle qu'au cours du premier trimestre. Les spécialistes évoquent la persistance de tendances favorables à l'innovation technologique, à commencer par le télétravail qui est appelé à rester largement pratiqué cette année. Les initiatives devraient néanmoins rester limitées en l'absence d'indicateurs économiques au menu du jour, même si l'arrivée de toute une série de contrats 'futures' et d'options (quatre sorcières) pourrait provoquer une forte volatilité en fin de séance.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.