Wall Street: brusque retournement avec les prix producteurs

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin suite à la publication de chiffres de l'inflation plus forts que prévu qui renforcent le scénario de nouvelles hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,3%, signalant un début de séance en territoire négatif.



Les contrats à terme - qui évoluaient tous en hausse en début de matinée - se sont retournés à la baisse dans le sillage des derniers chiffres des prix à la production.



La hausse de l'indice des prix producteurs (PPI) s'est en effet accélérée en novembre, notamment en raison d'une progression marquée des prix de l'alimentation.



L'indice PPI a augmenté de 0,3% le mois dernier, comme lors des mois d'octobre et de septembre, là où les économistes s'attendaient en moyenne à une progression de 0,2%.



Si la Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire se réunit la semaine prochaine, devrait tout de même opter pour une hausse de taux limitée à 50 points de base mercredi prochain, elle pourrait davantage serrer la vis ensuite.



La probabilité d'une hausse de 75 points de base à l'issue de la réunion de mars 2023 est ainsi évaluée à plus de 37% actuellement, contre 32% il y a une semaine, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Le dollar est reparti à la hausse en réaction à la publication de ces chiffres pour revenir dans la zone de 1,0550 face à l'euro.



Parallèlement, les rendements des emprunts d'Etat américains ont accentué leur progression, avec des Treasuries à 10 ans dont le taux dépasse désormais le cap des 3,50%.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance, en début de séance, des stocks des grossistes puis de la confiance des ménages de l'Université du Michigan.



Avec le reflux des prix ces derniers mois, les craintes liées à l'inflation pourraient reculer et, par conséquent, provoquer une amélioration du sentiment des consommateurs.





