Wall Street brise l'élan du CAC 40

" Il devrait montrer un rythme d'embauche ralenti, mais toujours très fort ", considèrent Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord et Allison Boxer, économiste chez PIMCO, prévoyant une hausse de 225 000 emplois non agricoles, légèrement inférieure au rythme d'embauche de février (311 000), en raison de facteurs ponctuels qui ne se sont pas répétés en mars (températures anormalement élevées, saisonnalité résiduelle de l'embauche dans le commerce de détail).

Le vent mauvais est venu sous la forme de deux statistiques décevantes, en particulier le rapport JOLTS du Département américain du Travail. Il a fait ressortir 9,931 millions d'ouvertures de postes en février, le consensus étant de 10,40 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 10,563 millions.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en léger repli, avec un CAC 40 qui a pourtant flirté ce matin avec son plus haut absolu en séance (7401,15 points, le 6 mars dernier). L'indice phare de la place parisienne a finalement cédé 0,01% à 7 344,96 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,10% à 4 315,32 points. Les gains des Bourses européennes sont partis en fumée dans l'après-midi en raison d'un changement d'ambiance aux Etats-Unis où le Dow Jones s'inscrit en recul de 0,69% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.