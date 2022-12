Wall Street: branle-bas de combat chez les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accentue son repli jeudi, la place boursière américaine pâtissant des craintes de voir les grandes banques centrales continuer à diminuer leur soutien à l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones aligne une seconde séance de baisse d'affilée et lâche pas loin de 2% à 33.304,9 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de plus de 2,5% à 10.890,9 points.



Le communiqué publié hier par la Fed et la conférence de presse donnée par son président Jerome Powell avaient déjà brisé l'élan de Wall Street en renforçant les anticipations de nouveaux relèvements de taux l'an prochain.



'Beaucoup de gens craignent que la Fed n'entraîne l'économie en récession', s'inquiètent les équipes de Wells Fargo Advisors.



Au-delà de l'évolution de la politique monétaire américaine, l'orientation prise par autres banques centrales devient également une source de préoccupation pour les investisseurs.



Dans le cas de la BCE, la banque centrale européenne a elle aussi décidé de relever ses taux directeurs de 50 points de base, tout en commençant à diminuer le portefeuille de son programme d'achats d'actifs.



Un peu plus tôt, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) avait voté à une majorité de six voix contre trois en faveur d'une augmentation du taux d'escompte de 50 points de base,



Tous ces mouvements restrictifs contribuent à ce que la tendance soit désormais négative sur l'ensemble de la semaine, avec un repli qui atteint 0,7% depuis lundi pour l'indice Dow Jones.



L'attention portée aux banques centrales relègue au second plan les nombreux indicateurs publiés en début de journée.



Parmi les statistiques du jour, les ventes de détail ont diminué bien davantage que prévu par les économistes en novembre, se tassant de 0,6% après une augmentation de 1,3% le mois précédent.



Autre coup dur, l'indice 'Empire State' est ressorti à -11,2 pour le mois en cours, contre +4,5 en novembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice autour de l'équilibre.



Quant à l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, le 'Philly Fed') a augmenté de six points par rapport au mois précédent pour atteindre -13,8 en décembre, mais s'est maintenu en terrain négatif pour le quatrième mois consécutif.



La production industrielle américaine a, elle, diminué de 0,2% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, à comparer à une très légère augmentation espérée par les économistes.



Les onze indices sectoriels du S&P évoluent dans le rouge, les télécoms (-3,1%), les technologiques (-3%) et les matériaux de base (-2,4%) réalisant les plus mauvaises performances.



L'indice VIX du CBOE, qui mesure la volatilité du S&P 500 et souvent baptisé 'indice de la peur', remonte de 5% à 22,2 points.



Les craintes d'une poursuite du durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales ne favorise par la hausse des rendements obligataires avec des Treasuries américaines à 10 ans qui reviennent autour de 3,45%.



La crainte d'une accélération du resserrement monétaire aux Etats-Unis bénéficie en revanche au dollar, qui cote autour de 1,0650 face à l'euro.



Du côté du compartiment pétrolier, le baril de brut léger américain se replie de 1,1% à 76,4 dollars, amorçant un début de consolidation après son rebond du début de la semaine.