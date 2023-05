Wall Street bousculée par Disney et de nouveau par les banques régionales

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi, entre une hausse modérée des prix de gros, des résultats décevants pour Disney et de nouvelles inquiétudes sur les banques régionales américaines.

L'indice Dow Jones cédait 1,10%, le Nasdaq reculait de 0,17% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,58%, vers 14H00 GMT.

Les prix à la production en avril sont repartis à la hausse mais moins fortement qu'attendu (+0,2% sur le mois contre -0,4% en mars). Sur un an, le ralentissement des prix des producteurs se poursuit, à 2,3% contre 2,7% en mars.

Cette progression des prix de gros "plus faible que prévu renforce le sentiment optimiste du marché (...). Cela va contribuer à mieux contrôler l'inflation générale", a souligné Will Compernolle, de FHN Financial.

Le marché obligataire réagissait avec une nette détente sur les rendements des bons du Trésor, qui passaient de 3,90% à 3,82% pour les taux courts à deux ans et de 3,44% à 3,36% pour ceux à dix ans.

Autre nouvelle macro-économique, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont grimpé de 22.000 au plus haut depuis octobre, à 264.000.

Pour Nancy Vanden Houten d'Oxford Economics, cette hausse était un signe bienvenu de refroidissement du marché du travail, donc de l'inflation à terme. "Cela permettra au Comité monétaire de la Fed de s'abstenir de relever les taux en juin", ce qui est espéré par le marché boursier.

A la cote, les banques régionales inquiétaient de nouveau les investisseurs, surtout PacWest qui chutait de plus de 28%. Elle a été déjà suspendue de cotation deux fois pour volatilité sur le Nasdaq, depuis l'ouverture du marché.

Zions Bancorporation perdait 1%, Fifth Third Bancorp -2,87% et Comerica Incorporated -2%.

PacWest, basée à Los Angeles, a indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai et qu'elle disposait de davantage de capacité d'emprunt auprès de la banque centrale.

Cinquante-troisième banque américaine par la taille des actifs, Pacwest est désormais considérée comme le nouveau maillon faible du système. En mars SVB et Signature Bank ont fait faillite et au début du mois, First Republic a été reprise en catastrophe par JPMorgan Chase.

Au cours de la semaine dernière, les dépôts de PacWest ont fondu de 9,5%, après déjà une réduction de 17% au premier trimestre.

Disney plombait le Dow Jones, chutant de plus de 8% à 93 dollars, à son plus faible niveau depuis presque deux mois.

Le groupe de divertissement a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires meilleur que prévu mais a souffert d'une baisse inattendue du nombre d'abonnés à son service de streaming Disney+.

Sur les trois premiers mois de l'année, Disney a perdu quatre millions d'abonnés à Disney+ en net, pour descendre à 157,8 millions en fin de période, alors que les analystes voyaient leur nombre progresser, au-delà de 163 millions. C'est le second trimestre de recul pour les abonnés à Disney+.

L'application de courtage Robinhood grimpait de 6,89% à 9,69 dollars après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. L'application a aussi lancé la possibilité de faire des opérations sur les marchés 24 heures sur 24 cinq jours de la semaine.

vmt/pta