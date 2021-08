Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : boucle un 7ème mois positif, Microsoft a brillé information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - La séance des '3 sorcières' s'est avérée particulièrement favorable à New York, les indices US ont terminé sur des hausses très 'convaincantes', bien étagées puisque le Dow Jones a gagné +0,65% à 35.120, le S&P500 +0,8% à 4.442, le Nasdaq +1,2% à 14.715 (score qu'il affichait dès la première heure de cotation, puis à la mi-séance). Si la semaine s'est soldée par un repli symbolique (-0,8% pour le 'S&P'), le mois d'août s'est traduit par une hausse de +2% (en moyenne) des indices US : il s'agissait de la 7ème échéance boursière positive consécutive. Les investisseurs semblent avoir mis de côté les incertitudes que la pandémie de Covid-19 continue de faire peser sur l'économie mondiale. Wall Street semble avoir digéré jusqu'à la potentielle diminution du soutien monétaire de la Fed avant la fin de l'année, et non à la mi-2022. Mais la Fed pourrait prendre son temps si l'on en croit les dernière déclarations de Robert Kaplan : il ne montrerait pas pressé de réduire le programme d'achat ('QE'), si le variant Delta venait à ralentir la reprise. Et les dernières données économiques (ventes de détail, recul des mises en chantier, chute de la confiance des consommateurs) suggèrent que des vents contraires pourraient commencer à peser sur la croissance d'ici fin 2021. Les taux longs US ont fini la journée de vendredi sans grand changement (à 1,25%) malgré le retour du 'risk on' à Wall Street : Robert Kaplan semble avoir rassuré les détenteurs de T-Bonds US. Côté valeurs, la locomotive de Wall Street fut le titre de Microsoft avec +2,6% à 304$ (et 305,8$ au plus haut, soit un nouveau record de 2.300Mds$ de capitalisation). A noter également les hausse d'Alphabet et Apple avec +1%... puis de Nvidia avec +5,4%.

