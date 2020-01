Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : bonnes nouvelles, géopolitiques et commerciales Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York aligne de nouveaux records jeudi matin, profitant tout à la fois d'un apaisement de la crise iranienne et de bonnes nouvelles sur le front du commerce. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 28.888,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 9201,4 points, établissant dans les deux cas de nouveaux plus hauts historiques. 'Il faudrait quand même que le Dow repasse au-dessus des 28.958 points pour que la trajectoire haussière se trouve véritablement renforcée', précisent ce matin les équipes d'IG. 'Côté baisse, un retour sous les 28.731 points ouvrirait la voie à un retracement technique de court terme', prévient par ailleurs le courtier britannique. Le S&P 500 et le Nasdaq avaient déjà signé de nouveaux records mercredi, les investisseurs ayant été soulagés par l'esprit d'apaisement manifesté par Donald Trump concernant le dossier iranien. Autre bonne nouvelle, la Chine a confirmé ce jeudi son intention de signer l'accord économique et commercial 'de phase 1' avec les Etats-Unis la semaine prochaine. Le vice-Premier ministre chinois Liu He conduira une délégation chinoise qui se rendra à Washington du 13 au 15 janvier, a indiqué aujourd'hui Gao Feng, le porte-parole du ministère lors d'un point de presse. La tendance est également soutenue par l'annonce d'un net recul des inscriptions au chômage, un élément jugé encourageant à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'emploi américain pour le mois de décembre. S'agissant des valeurs, Coca-Cola avance de 1,3%, porté par un relèvement à 'surperformance' des analystes de Credit Suisse, qui saluent les 'changement structurels' opérés par le fabricant de sodas. Snap profite lui aussi d'un relèvement de recommandation, Jefferies étant passé à l'achat sur le réseau social qu'il voit rattraper son retard sur la concurrence en termes de croissance des revenus publicitaires dans les années qui viennent.

