Wall Street : bonne surprise sur le front du chômage

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, portée par un retour des créations d'emplois aux Etats-Unis et une baisse du taux de chômage, qui reflètent la bonne résistance de l'économie américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance en territoire positif. A 49.000, les créations d'emplois sont ressorties en ligne avec les attentes aux Etats-Unis au mois de janvier, mais le taux de chômage a chuté de 0,4 point à 6,3%, alors qu'il était attendu stable. A titre de comparaison, l'économie avait détruit 227.000 emplois au mois de décembre. D'après le Département du Travail, des créations notables dans les services aux entreprises, ainsi que dans l'éducation, ont permis de compenser les destructions de postes dans les loisirs, l'hôtellerie et le commerce de détail. Ces données confortent lees indicateurs avancés plutôt positifs publiés au mois de janvier, comme les enquêtes dans les services ou le secteur manufacturier ou encore les chiffres d'ADP. Les investisseurs se disent que la diffusion du vaccin et le plan de relance de 1.900 milliards de dollars devraient permettre à l'économie américaine de se redresser à compter du deuxième trimestre, voire peut-être de retrouver son rythme de croissance d'avant la crise dès cette année. Autre statistique encourageante diffusée dans la matinée, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis est passé de 69 milliards de dollars en novembre à 66,6 milliards de dollars. Cette amélioration de 3,5% d'un mois sur l'autre traduit notamment une augmentation de 3,4% des exportations, à 190 milliards de dollars.

