Wall Street : bonne entame ('Dow' au zénith), final décevant

(CercleFinance.com) - Wall Street a commencé à perdre de sa vélocité haussière dès la mi-séance, le 'Dow' et le 'S&P' se sont lentement dégradés (sans intensité) puis les ventes se sont accrues au cours des deux dernières minutes... exactement comme en Europe au moment du 'fixing'. Le Dow Jones perd 0,6% contre -0,4% à 21H58 et en termine au plus bas du jour à un peu plus de 29.860 après avoir inscrit un nouveau record absolu à 30.325 (soit -465 points d'écart intraday quasiment en ligne droite). Le S&P500 s'effrite de -0,44% à 3.647 après avoir tutoyé les 3.700 peu après l'ouverture : il effaçait alors les pertes des trois précédentes séances... mais au final, il aligne une quatrième séance de repli. Le Nasdaq qui gagne +0,5% vers 12.440 a reperdu 100 points sur les plus hauts du jour : il avait franchi en matinée le cap des +40% annuel (le seconde meilleure performance des 20 dernières années, après 2009 où l'indice revenait d'une chute de -60%) : le record se situe à 0,7% des niveaux actuels. Les habillages de bilans de fin d'année ('window dressing') et la profusion de liquidités (hausse mécanique) n'ont donc pas suffi à maintenir les indices américains au zénith. Wall Street y a cru durant les deux premières heures avec le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 aux Etats-Unis (la première a eu lieu à New York). Les investisseurs citaient également les espoirs d'adoption d'un plan de relance aux Etats-Unis (autour de 910Mds$) alors que les tractations durent depuis le milieu de l'été (par 20 fois au minimum 'l'adoption imminente' d'un 'stimulus' a dopé le moral de Wall Street et poussé les indices vers de nouveaux records absolus) ... et peu importe que l'enveloppe soit réduite de moitié par rapport aux attentes initiales. Il reste maintenant le pari sur un communiqué encourageant de la Fed mercredi soir, ainsi que la confirmation par Jerome Powell qu'il n'existe pas de limites aux capacités d'intervention de la Fed et qu'elle a bien l'intention de faire usage de tous ses outils en 2021. Le Nasdaq a fini dans le vert, dans le sillage d'Incyte +6,8%, Tesla +4,9%, Regeneron et Biomarin +4,2%, Netflix +3,8%, Xilinx +3,6%, AMD +3,4%, Paypal +3,1%, Splunk +2,7%, Nvidia +2,3%... et hors catégorie, Alexion Pharma s'envole de +29% suite au dépôt d'une offre de rachat par le groupe britannique AstraZeneca. Le secteur pétrolier finit lanterne rouge -bien que le WTI gagne +0,7% à 47$ sur le NYMEX- avec notamment -8,2% sur Occidental Petroleum, Diamondbak -6,3%, Marathon -5,5% puis -4,9% sur Apache, -4,4% sur Valero, Nal Oilwell et Halliburton, -3,3% sur Chevron...

