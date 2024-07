Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: bonne entame de mois d'août après retrait Biden information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 23:49









(CercleFinance.com) - Cette séance 'd'après l'annonce' (du retrait de Joe Biden de la cours à la présidence) coïncidait avec l'entame d'un nouveau terme boursier.

Wall Street entame le mois d'août du bon pied : les indices US 'larges' engrangent de 1,2% à +1,5%, ce qui efface une partie des pertes de la semaine précédente.

Le S&P500 (+1,1% à 5.564) et le Russell-2000 (+1,6% à 2.220) se rapprochent de nouveau de leurs sommets historiques: à 100Pts très exactement pour le 'S&P' (soit moins de 2%).

Le Nasdaq a gagné près de 1,6% à 18.007Pts dans le sillage d'ON Semiconducteurs et Lam Research, +6,6%, Applied Materials +6,3%, NXP Semi +5,4%, Nvidia +4,8%, Western Digital +4,7%... et le SOXX fait un bond de +4,4%, 3 séances après un plongeon de -7,1%.



La séance a été marquée par le plongeon de -13,5% de Crowdstrike (qui assure la 'sécurité' des applis Microsoft) suite à une mise à jour 'ratée' du routeur du géant de Redmont et qui a engendré des problèmes de connectivité sur Teams, Outlook, Azur, One Drive... et cela a même 'planté' le système Swift (règlements internationaux par cartes de crédit).



Cela met en lumière les problèmes systémiques engendrés par une panne d'un 'opérateur global' administrant des services d'état, le trafic aérien ou ferroviaire international, les données médicales.



Les T-Bonds US réagissent peu à l'épisode politique du weekend : le '10 ans' se retend de 1,6Pts vers 4,2540%, le '2 ans' de +1,4Pts vers 4,521%... et le '30 ans' de +2,3Pts vers 4,473%.



A 5Pts près, la courbe des rendements des T-Bonds américains (en prenant les extrêmes) est sur le point de devenir positive pour la première fois depuis 2022.





