Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : bonne entame de juin avec les 'semi' et 'GAFAM' Cercle Finance • 24/05/2021 à 23:26









(CercleFinance.com) - Wall Street effectue une bonne entame de mois de juin mais la satisfaction des opérateurs est quelque peu tempérée par un après-midi un peu raté puisque les indices ont perdu graduellement du terrain au cours des 2 dernières heures de la séance, revenant sur leurs niveaux du milieu de matinée. Le Dow Jones qui gagnait jusqu'à +0,7% se contente de +0,54%, le S&P500 qui gagnait jusqu'à +1,35% à 4.209 finit avec +1% (à 4.197, soit à 0,8% de son record absolu) et le Nasdaq engrange +1,4% à 13.661 (contre un zénith à 13.709). La hausse du jour semble juste constituer une continuation du rebond amorcé mercredi dernier car l'agenda du jour s'annonçait totalement creux. Le chiffre le plus attendu compte-tenu des préoccupations actuelles du marché tombera jeudi: il s'agira de la publication de l'indice des prix 'PCE' aux Etats-Unis, qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. La résurgence de l'inflation, en forte accélération au mois d'avril, est devenue depuis quelques semaines une thématique bien plus préoccupante que l'épidémie de Covid-19. Mais la tension est en train de retomber un peu puisque les T-Bonds se sont détendus de -2Pts vers 1,6030%. Le S&P500 et le Nasdaq ont bénéficié d'un regain d'appétit pour les semi-conducteurs et les 'GAFAM' : Applied Materials +4,6%, Tesla +4,4%, Nvidia +4,1%, Lam Research +3,4%, Micron et Facebook +2,7%, Alphabet et Paypal +2,6%, Booking et KLA +2,4%, Microsoft +2,3%, Salesforce +2%, Cisco +1,8%, Intel +1,6%, Apple +1,3%... sans oublier Twitter avec +4,8%. Côté replis, beaucoup de Biotech avec Gilead +1,9%, Biogen -1,5%, Amgen -1,3%, Regeneron -1,2%, Vertex -1%...

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.