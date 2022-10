Wall Street bondit après une semaine chahutée pour les marchés financiers

La façade du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York bondissait lundi à l'ouverture, rassurée par un début de saison de résultats d'entreprises meilleur que prévu et surtout par la volte-face du gouvernement britannique concernant ses projets budgétaires.

L'indice Dow Jones avançait de 1,69%, le Nasdaq grimpait de 2,95% et le S&P 500 de 2,36% vers 14H00 GMT.

Vendredi, après une semaine chahutée pour les marchés financiers entre l'inflation américaine plus forte qu'attendu et la chute de la livre sterling, le Dow Jones avait perdu 1,34% à 29.634,83 points.

L'indice Nasdaq avait lâché 3,08% à 10.321,39 points et l'indice élargi S&P 500, à 3.583,07 points, s'était replié de 2,37%.

Sur la semaine, l'indice des valeurs vedette est resté positif (+1,15%) mais le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé de 3,11% et le S&P 500 de 1,55%.

"Il est clair que les marchés financiers aiment ce qu'ils ont entendu de la part de Jeremy Hunt", le nouveau ministre britannique des finances, a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

M. Hunt a été nommé vendredi par la Première ministre britannique Liz Truss après le cinglant désaveu de son premier projet de budget contenant des baisses d'impôts malvenues.

Le nouveau chancelier de l’Échiquier a martelé lundi lors d'une déclaration télévisée que la priorité du gouvernement était désormais de restaurer "la stabilité", quitte à limiter dans la durée les aides aux ménages face à l'envolée des prix de l'énergie.

"Il a cherché à calmer les marchés en annonçant que presque toutes les mesures de relance budgétaire annoncées par son prédécesseur ne se produiront pas", a résumé M. O'Hare.

"Les actions sont soutenues par la décision britannique d'abandonne quasiment tous ses plans de réductions d'impôts", renchérissaient les analystes de Schwab.

Les taux obligataires se détendaient, celui sur les bons du Trésor à 10 ans tombant à 3,93% contre 3,99% vendredi tandis que le dollar cédait du terrain au profit de l'euro et de la livre sterling.

Si, hormis le Livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed) jeudi, le calendrier des indicateurs économiques était léger cette semaine, celui des résultats d'entreprises devait entrer dans le vif du sujet.

On attend une série de grands noms de la technologie comme Netflix, Tesla, IBM, ainsi que Johnson and Johnson, United Airlines ou Procter and Gamble.

Lundi, Bank of America a annoncé avant l'ouverture des échanges un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes même si son bénéfice a reculé, en raison de provisions mises de côté pour se pour se préparer à une détérioration de la situation économique.

Une démarche qui plaisait aux investisseurs, tandis que l'action grimpait de 4,68%.

Goldman Sachs, qui s'apprêterait selon des informations de presse à une nouvelle réorganisation de ses pôles d'activité, montait de 2,74%. JPMorgan, qui a annoncé vendredi des résultats meilleurs que prévu mais prévenu de difficultés économiques à venir, était aussi salué par les investisseurs (+3,45%).

Le groupe énergétique Continental Resources, spécialisé dans la production de gaz de schiste et contrôlé par le milliardaire Harold Hamm, grimpait de 8,27% à 73,86 dollars. Le milliardaire entend acquérir pour 74,28 dollars l'action, le reste des titres que la famille ne possède pas et de retirer le groupe de la cote. La compagnie est évaluée à plus de 25 milliards de dollars.

La plateforme de jeux video Roblox s'envolait de 15% à presque 42 dollars après avoir annoncé une forte hausse de joueurs quotidiens en septembre.

