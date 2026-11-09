Wall Street bondit alors que la chute des cours du pétrole apaise les craintes inflationnistes ; Nvidia s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des semi-conducteurs s'envole

* Nvidia en baisse alors que la société enquête sur des allégations d'espionnage étranger

* KKR en hausse après un bénéfice trimestriel record

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

Les actions américaines ont rebondi lundi, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et aidé le S&P 500 à se remettre de sa plus forte chute hebdomadaire depuis avril 2025, et les valeurs technologiques ont bondi même si le géant de l’IA Nvidia a chuté en raison de la polémique entourant son directeur général, Jensen Huang.

La semaine dernière, les actions avaient chuté après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du secteur de l’IA.

Lundi,neuf des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 ont enregistré des hausses supérieures à 1%.Les secteurs de l’industrie .SPLRCI et de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont affiché les meilleures performances, avec une hausse d’environ 4 % chacun.

NVIDIA EN BAISSE MALGRÉ UNE HAUSSE GÉNÉRALE

Les marchés étaient en mode rallye alors même que Nvidia

NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, s’effondrait et atteignait son plus bas niveau intrajournalier depuis le 31 mars. Les investisseurs se sont interrogés sur l’avenir du directeur général Huang au sein du fabricant de puces d’IA après une enquête interne visant à déterminer si les services de renseignement étrangers l’avaient pris pour cible.

« Le thème de l’IA n’est pas près de disparaître: si certains s’en inquiètent, sachez que les démocrates ne vont pas détruire l’IA. Ils en sont incapables. Elle a sa propre dynamique. Ils peuvent la réglementer, mais ils ne l’arrêteront certainement pas », a déclaré Ken Polcari, associé et stratège en chef des marchés chez SlateStone Wealth à Jupiter, en Floride.

La forte baisse des cours du pétrole brut a également contribué à apaiser les craintes liées aux pressions sur les prix, le président américain Donald Trump ayant minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

« Les cours du pétrole, bien sûr, s’ils baissent, cela ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu », a déclaré Ken Polcari.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 172,97 points, soit 2,34%, pour clôturer à 7 549,83 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 671,13 points, soit 2,73%, à 25 250,55. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1 104,20 points, soit 2,16%, pour atteindre 52 394,36.

Les chiffres de l'inflation sont au programme cette semaine, puisque le ministère du Travail publiera mardi son rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'octobre et vendredi celui sur l'indice des prix à la production (IPP).

LES ANALYSTES ESTIMENT QU'IL S'AGIT D'UNE RÉACTION EXAGÉRÉE

Certains analystes de Wall Street ont également considéré la chute de la semaine dernière comme une réaction excessive. Morgan Stanley et UBS ont estimé que la chute des valeurs liées à l’IA la semaine dernière était exagérée , et que les risques d’une réglementation extrême du développement des centres de données étaient faibles , même avec une majoritédémocrate au Congrès américain.

Même si les cours du pétrole se sont adoucis, les anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en décembre restent supérieures à 80%, selon le CME FedWatch, le solide rapport sur l’emploi du mois d’octobre ayant donné à la banque centrale la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre le resserrement monétaire.

Lundi, le président de la Réserve fédérale de Richmond, Tom Barkin, a déclaré que la Fed devait mener sa politique monétaire « avec prudence » alors qu’elle élabore une réponse à l’inflation.

Les fabricants de puces électroniques ont bondi. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a grimpé d’environ 7% après avoir plongé de plus de 12% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine se terminant le 4 avril 2025. Nvidia était le seul titre en baisse de l’indice lundi, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont été les deux principaux moteurs de la hausse.

L'action du géant de l'investissement KKR KKR.O a progressé après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l'énergie exposée au développement de l'IA, a bondi de plus de 10% après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway

BRKb.N BRKa.N ont progressé après que le conglomérat a annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre .