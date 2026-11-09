Wall Street bondit alors que la chute des cours du pétrole apaise les craintes inflationnistes ; Nvidia s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Augmente le volume des transactions et l'ampleur du marché)

* L'indice des semi-conducteurs s'envole

* Nvidia en baisse alors que la société enquête sur des allégations d'espionnage étranger

* KKR en hausse après un bénéfice trimestriel record

* Hausse des indices: Dow Jones +2,15%, S&P 500 +2,35%, Nasdaq +2,74%

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

Les actions américaines ont rebondi lundi, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et aidé le S&P 500 à se remettre de sa plus forte chute hebdomadaire depuis avril 2025. Les valeurs technologiques ont bondi, même si le géant de l’IA Nvidia a chuté en raison de la polémique entourant son directeur général, Jensen Huang.

La semaine dernière, les actions avaient chuté après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du secteur de l’IA.

Chacun des 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 a progressé au cours de la séance, neuf d’entre eux affichant des gains supérieurs à 1 % lundi. Les secteurs de l’industrie

.SPLRCI et dela consommation discrétionnaire .SPLRCD ont enregistré les meilleures performances, avec une hausse de plus de 3 % chacun.

NVIDIA EN BAISSE MALGRÉ UNE HAUSSE GÉNÉRALE

Les marchés étaient en mode rallye alors même que Nvidia

NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, s’effondrait de 4,2 % et clôturait à son plus bas niveau depuis le 7 avril. Les investisseurs se sont interrogés sur l’avenir du directeur général Huang au sein du fabricant de puces d’IA après une enquête interne visant à déterminer si les services de renseignement étrangers l’avaient pris pour cible.

"Le thème de l’IA n’est pas près de disparaître: si certains s’en inquiètent, sachez que les démocrates ne vont pas détruire l’IA. Ils en sont incapables. Elle a sa propre dynamique. Ils peuvent la réglementer, mais ils ne l’arrêteront certainement pas", a déclaré Ken Polcari, associé et stratège en chef des marchés chez SlateStone Wealth à Jupiter, en Floride.

La forte baisse des cours du pétrole brut a également contribué à apaiser les craintes liées aux pressions sur les prix, le président américain Donald Trump ayant minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

"Les cours du pétrole, bien sûr, s’ils baissent, cela ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu", a déclaré Polcari.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 1.104,02 points, soit 2,15%, pour atteindre 52.389,75, le S&P 500 .SPX a gagné 173,08 points, soit 2,35%, à 7.549,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 673,71 points, soit 2,74%, à 25.253,14.

Le S&P a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 8 avril, tandis que le Nasdaq a connu sa plus forte progression quotidienne depuis le 30 juillet.

Les chiffres de l’inflation sont au programme cette semaine, puisque le ministère du Travail publiera mardi son rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’octobre et vendredi celui sur l’indice des prix à la production (IPP).

LES ANALYSTES PARLENT D'UNE RÉACTION EXAGÉRÉE

Certains analystes de Wall Street ont également considéré la chute de la semaine dernière comme une réaction excessive. Morgan Stanley et UBS ont estimé que la chute des valeurs liées à l’IA la semaine dernière était exagérée , et que les risques d’une réglementation extrême du développement des centres de données étaient faibles , même avec une majoritédémocrate au Congrès américain.

Même si les cours du pétrole se sont adoucis, les anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en décembre restent supérieures à 80%, selon le CME FedWatch , le solide rapport sur l’emploi du mois d’octobre ayant donné à la banque centrale la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre le resserrement monétaire.

Lundi, le président de la Réserve fédérale de Richmond, Tom Barkin, a déclaré que la Fed devait mener sa politique monétaire "avec prudence" alors qu’elle élabore une réponse à l’inflation.

Les fabricants de puces électroniques ont bondi. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a grimpé de 6,9% après avoir plongé de plus de 12% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine close le 4 avril 2025. Nvidia a été le seul titre en baisse de l’indice lundi, tandis que Broadcom AVGO.O , en hausse de 8,8%, et Advanced Micro Devices

AMD.O , en hausse de 13,3%, ont été les deux principaux moteurs de la progression.

L'action du géant de l'investissement KKR KKR.O a progressé de 1,7% après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l'énergie exposée au développement de l'IA, a bondi de plus de 10% après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Les titres en hausse ont été quatre fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE), et trois fois et demie plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 103 nouveaux plus hauts et 164 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 18.98 milliards d'actions, contre une moyenne de 18.72 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.