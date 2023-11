Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: BofA voit le S&P 500 à 5000 points fin 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - Les stratégistes de BofA ont déclaré lundi s'attendre à ce que le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, atteigne le seuil des 5000 points d'ici à la fin de l'année 2024.



La banque d'affaires américaine - qui a dévoilé aujourd'hui ses perspectives économiques pour l'an prochain - explique s'attendre à ce que les marchés d'actions américains établissent des plus hauts historiques grâce au reflux de l'inflation, qui devrait permettre aux grandes banques centrales de réduire leurs taux.



'2023 a contredit les anticipations de presque tout le monde', rappelle Candace Browning, la responsable de la recherche mondiale chez BofA .



'Les récessions ne se sont pas concrétisées, les baisses de taux non plus, les marchés obligataires n'ont pas rebondi, à quelques brefs épisodes douloureux près, et la remontée des marchés d'actions a surpris bon nombre d'investisseurs qui préféraient les sous-pondérer', ajoute l'analyste.



Concernant 2024, Candace Browning et ses équipes s'attendent à ce que les banques centrales arrivent à orchestrer avec succès le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie si cher au coeur des marchés.



Pour Savita Subramanian, le responsable de la stratégie actions pour les Etats-Unis, Wall Street ne devrait pas se revaloriser grâce à la perspective de baisses de taux de la Fed, mais plutôt du fait de la capacité des entreprises à s'adapter aux dernières mesures restrictives prises par l'autorité centrale.



Du fait du mouvement de restockage qui touche les marchés des matières premières, BofA déclare s'attend à ce que le Brent remonte pour atteindre un niveau moyen de 90 dollars l'an prochain, tandis que le WTI est attendu autour de 86 dollars sur l'année à venir.



Du côté des rendements obligataires, la firme new-yorkaise prévoit que les taux américains demeurent à des niveaux 'élevés' du fait de la récente détérioration de la situation budgétaire aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.