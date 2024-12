Wall Street bien orientée avant la Fed

Merck annonce un accord de licence mondial exclusif avec la biotech chinoise Hansoh Pharma, pour son candidat médicament HS-10535, contre les troubles métaboliques. "Grâce à cet accord, nous souhaitons tirer parti de notre expérience dans le domaine de la biologie des incrétines pour évaluer le HS-10535 et sa capacité à apporter des bénéfices cardiométaboliques supplémentaires au-delà de la perte de poids", a déclaré le Dr. Dean Y. Li, président des Merck Research Laboratories.

Mastercard a annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 76 cents par action, soit une augmentation de 15 % par rapport au dividende précédent de 66 cents par action. Le dividende sera versé le 7 février 2025 aux détenteurs d'actions ordinaires de classe A et d'actions ordinaires de classe B enregistrés au 9 janvier 2025. Il a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions, autorisant la société à racheter jusqu'à 12 milliards de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A.

General Motors annoncé un accord avec la société ChargePoint, spécialiste des solutions de recharge en réseau pour véhicules électriques, visant à accélérer la croissance de l'infrastructure des véhicules électriques aux États-Unis. Les deux groupes uniront leurs efforts pour installer jusqu'à 500 bornes de charge ultra-rapides à des points stratégiques dans tous les États-Unis, dotés des dernières innovations en la matière. ChargePoint et GM prévoient que les emplacements seront ouverts et disponibles au public avant la fin de 2025.

General Mills a fait état de résultats supérieurs au consensus, grâce à ses efforts de baisse de coûts des produits. La firme prévoit néanmoins que son bénéfice annuel ajusté diminuera de 1 % à 3 % par rapport à la fourchette précédente de -1 % à + 1 %. Pour son deuxième trimestre fiscal 2025, le groupe alimentaire américain (Géant Vert, Häagen-Dazs, Nature Valley, Yoplait, Cheerios ou Old El Paso), a affiché un bénéfice net de 796 millions de dollars, soit un bénéfice ajusté de 1,40 dollar par titre à comparer à un consensus de 1,22 dollar.

Boeing a annoncé hier soir la reprise de la production de tous ses appareils après la fin d'une grève de sept semaines qui avait perturbé son activité, rapporte Reuters. Stephanie Pope, PDG de Boeing Commercial Airplanes, a annoncé sur les réseaux sociaux que l'entreprise avait désormais repris la production des appareils 737, 767, 777 et 777X. "Nous avons pris le temps de nous assurer que tous les membres de nos équipes de fabrication sont à jour dans leurs formations et certifications, tout en positionnant les stocks à des niveaux optimaux pour une production fluide."

Les stocks de pétrole brut ont diminué de 0,934 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse de 1,425 million de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 1,600 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont avancé de 2,348 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 3,180 millions de barils. Le marché tablait respectivement sur une hausse de 2 millions et une hausse de 0,800 million.

1,505 million de permis de construire ont été enregistrés en novembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,430 million, après 1,419 million en octobre. De plus, 1,289 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,350 million, après 1,312 million en septembre.

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent dans le vert, en amont de la décision de la Fed qui doit livrer son verdict en début de soirée. "Cette décision ne devrait pas surprendre les marchés, mais il pourrait en être autrement de la communication de la Fed concernant le rythme potentiel pour 2025", soutient Crédit Mutuel AM. Les permis de construire ont dépassé les attentes en novembre à l'inverse des mises en chantier. General Mills se replie après des prévisions annuelles revues à la baisse. Vers 17h15, le Dow Jones gagne 0,41% à 43628 points et le Nasdaq 0,30% à 20168 points.

