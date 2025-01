Wall Street bien orienté pour la première séance sous Trump

(AOF) - Les indices à Wall Street évoluent en hausse pour cette première séance de la deuxième présidence Trump, officiellement investi hier comme 47e président des Etats-Unis. Ce dernier a déjà signé une série de décrets portant sur l'immigration, l'énergie, le climat ou encore la politique commerciale. Les opérateurs semblent soulagés par le fait que le nouveau locataire de la Maison Blanche n'ait pas mis en place de droits de douanes immédiatement après son investiture. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,76% à 43 817,64 points et le Nasdaq avance de 0,05% à 19 639,28 points.

Walgreens Boots Alliance (-12,50% à 10,96 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 après que le Département américain de la Justice a annoncé vendredi avoir intenté une action contre le groupe pour son rôle dans la crise des opiacés. L’exécutif accuse Walgreens d’avoir sciemment délivré des millions d'ordonnances qui "n'avaient pas de but médical légitime" en violation de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act, CSA) et d'avoir ensuite demandé le remboursement d'un grand nombre de ces ordonnances auprès de divers programmes fédéraux.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

3M

Le chiffre d'affaires 2024 de 3M s'élève à 24,6 milliards de dollars, en recul de 0,2% en organique par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté ressort à 7,30 dollars, en hausse de 21% par rapport à 2023. La marge opérationnelle ajustée est de 21,4% contre 18,6% il y a un an. Sur l'année 2024, 3M a reversé 3,8 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Constructeurs américains

Les constructeurs automobiles américains sont attendus en hausse en pré-marché à Wall Street après que Donald Trump a annoncé hier lors de son discours d’investiture la révocation de l’objectif de 50% de véhicules électriques vendus en 2030. Il s’agit selon le président américain de « sauver » l’industrie automobile du pays en respectant son "engagement sacré" envers les travailleurs américains de l’automobile. "Nous fabriquerons à nouveau des automobiles en Amérique à un rythme que personne n’aurait pu imaginer il y a quelques années à peine", a-t-il ajouté.

Entreprises chinoises

Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis à Wall Street - JD.com, Alibaba et PDD Holdings - évoluent dans le vert, progressant entre 2 et 3%, avant l'ouverture des marchés pour ce qui constitue la première séance boursière post-investiture de Donald Trump. Si ce dernier confirme sa volonté d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique, la Chine n'est pour l'heure pas concernée.

Medtronic

Medtronic annonce la nomination de Thierry Piéton au poste de directeur financier, à compter du 3 mars 2025. Il sera rattaché au CEO Geoff Martha et rejoindra le comité exécutif de la medtech américaine. Thierry Piéton était directeur financier de Renault Group depuis mars 2022. Gary Corona, qui occupait le poste de directeur financier par intérim, continuera d'occuper ce poste jusqu'à l'arrivée de Thierry Piéton puis deviendra vice-président principal chargé des finances.

Moderna

Moderna est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le ministère américain de la Santé lui a accordé un financement de 590 millions de dollars pour accélérer le développement de vaccins à ARN messager contre la grippe aviaire En 2023, Moderna avait lancé une étude pour générer des données sur la sécurité d'un vaccin expérimental contre la grippe pandémique (ARNm-1018) chez des adultes en bonne santé âgés de 18 ans et plus et se prépare actuellement à faire passer le produit en phase 3.

Walgreens Boots Alliance

