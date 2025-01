Wall Street bien orienté pour démarrer 2025

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir l'année 2025 sur une note positive. Les Etats-Unis sont encore sous le choc après l'attentat meurtrier en plein Nouvel An à la Nouvelle Orléans qui a tué au moins 10 personnes dans un quartier touristique. Quelques statistiques seront à surveiller dont le PMI manufacturier en décembre et les dépenses de construction. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,76% et 0,97%.

Mardi à Wall Street

La place new-yorkaise a enregistré des records en 2024. Même si les trois principaux indices américains ont terminé la dernière séance de l'année en territoire négatif, ils ont brillé pour la deuxième année consécutive. Sur l'ensemble de l'année, le Nasdaq et le Dow Jones ont respectivement progressé de 30,78 points et de 12,80%. Le S&P 500 s'est, quant à lui, adjugé une hausse de 24,01%. Wall Street a profité de l’effet des promesses du président élu Donald Trump, de la baisse des taux d’intérêt orchestrée par la Fed et de l’explosion du secteur de la tech.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 211 000 la semaine dernière, contre 222 000 attendus, après 220 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier en décembre sera connu à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les dépenses de construction en novembre seront publiées à 16h suivies de celles sur les stocks de pétrole brut à 17h.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple offre des remises exceptionnelles allant jusqu'à 500 yuans (66,11 euros) sur ses derniers modèles d'iPhone en Chine, alors que la multinationale américaine est confronté à une forte concurrence des fabricants locaux tels que Huawei. L'offre promotionnelle est proposée entre le 4 et le 7 janvier. Elle concerne plusieurs modèles d'iPhone lorsqu'ils sont achetés à l'aide de méthodes de paiement spécifiques : l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Boeing

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu'elle prendrait livraison de 29 nouveaux Boeing 737 en 2025, ce qui représente un investissement de 3 milliards de dollars dans des technologies aéronautiques de pointe. Ces nouveaux avions B737 qui réduisent les émissions de CO2 de 16% et le bruit de 40% (tout en transportant 4% de passagers en plus), seront affectés à des aéroports bon marché dans les pays de l'Union Européenne où les gouvernements stimulent la croissance de l'aviation, comme la Suède, l'Italie, l'Espagne et la Pologne.

Tesla

Avant la publication de ses livraisons trimestrielles de véhicules, Tesla s'adjuge 1,3% en avant-Bourse. Hier, un Cybertruck du constructeur automobile a explosé devant l'hôtel Trump International de Las Vegas, tuant son conducteur et blessant sept autres personnes. Une enquête a été ouverte par le FBI pour déterminer si l'explosion relève d'un acte de terrorisme. Parmi les principaux soutiens de Donald Trump pendant la présidentielle américaine, le directeur général de Tesla, Elon Musk, sera un conseiller du futur locataire de la Maison-Blanche.