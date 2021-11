Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : bien orienté avec le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 15:58









(CercleFinance.com) - Les indices actions new-yorkais signent des gains vigoureux (+0,9% pour le Dow Jones, +0,6% pour le Nasdaq Composite), les opérateurs saluant un rapport mensuel du Département du Travail illustrant la solidité du marché de l'emploi aux Etats-Unis. L'économie américaine a généré 531.000 emplois non agricoles en octobre, des créations supérieures au consensus, et le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 4,6%, un taux un peu en dessous de la prévision moyenne des économistes. De plus, les créations de postes des deux mois précédents ont été rehaussés, passant de 366.000 à 483.000 pour août et de 194.000 à 312.000 pour septembre, soit une révision en hausse totale de 235.000 sur cette période bimensuelle. 'Le marché du travail américain a de nouveau été sensiblement plus dynamique en octobre. Globalement, il se dirige vers le plein emploi, qui pourrait être atteint dans le courant de l'année prochaine', réagit Commerzbank. 'Même si la Fed a promis d'être patiente avec les hausses de taux d'intérêt, la pression sur la banque centrale pour amorcer une remontée de ses taux devrait augmenter en 2022', ajoute cependant la banque allemande. Dans l'actualité des valeurs, Pfizer bondit de plus de 7%, le géant pharmaceutique ayant fait part de données positives pour son nouveau candidat antiviral oral contre la Covid-19, sur la base d'une analyse intermédiaire de la phase 2/3 EPIC-HR. Sur le front des publications trimestrielles, les résultats du pneumaticien Goodyear (+8%) reçoivent un accueil favorable, de même que ceux du groupe de médias News Corp (+2%), à la différence de ceux de l'équipementier télécoms Motorola (-1%).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.