Wall Street bien orienté avant l'inflation

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le vert après les mesures chinoises et des publications solides. Comme celles de Micron qui flambe en Bourse après des prévisions supérieures aux attentes. De quoi insuffler de l'optimisme avant les données sur l'inflation demain. En attendant, les investisseurs ont eu droit à quelques statistiques. Si les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes, les commandes de biens durables ont surpris favorablement. Vers 17h15, le Dow Jones s'adjuge 0,58% à 42157 points tandis que le Nasdaq s'octroie 0,47% à 18167 points.

Plus forte progression de l'indice S&P 500, Micron bondit de 15,87% à 110,97 dollars et entraîne dans son sillage les autres valeurs liées aux semi-conducteurs. L'indice Sox du secteur gagne ainsi 3,8%. Il s'agit de la plus forte hausse du titre Micron depuis 13 ans, selon les données Bloomberg. Les investisseurs saluent la performance trimestrielle du fabricant de mémoires informatiques, qui a bénéficié de la forte demande pour ses produits liés à l'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements ont progressé de 0,6% en août aux Etats-Unis après avoir enregistré une baisse de 5,5% en juillet. Une augmentation de 0,9% était anticipée.

Les Etats-Unis ont enregistré au deuxième trimestre une croissance de 3,0% comme anticipé après 1,24% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 2,8%.

Les commandes de biens durables sont ressorties stables en août aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 2,8%. Elles avaient progressé de 9,9% en juillet. Hors défense et aéronautique, elles ont progressé de 0,2% alors qu'elles étaient attendues stables après -0,2% en juillet.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 218 000 la semaine dernière, contre un consensus de 224 000, après 222 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accenture

Accenture est attendu en hausse à Wall Street grâce à une publication de qualité. Au quatrième trimestre, clos fin août, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,68 milliard de dollars, soit 2,66 dollars par action, à comparer avec 1,37 milliard de dollars, soit 2,15 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,79 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 2,72 dollars par action.

Micron Technology

Micron Technology flambe de plus de 15% en avant-Bourse. Le fabricant de mémoires a annoncé anticiper un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours sur fond de solide demande pour ses puces liées à l'intelligence artificielle. Au titre du quatrième trimestre, le groupe a publié un Bpa de 1,18 dollar contre une perte de 1,07 dollar par action un an auparavant, avec une marge opérationnelle passée de -30,1% à +22,5%. Ses revenus ont ont bondi de 93% à 7,75 milliards de dollars, portés par la forte demande d'IA.

Pfizer

Pfizer est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé le retrait de tous les lots d'Oxbryta (voxelotor) son traitement contre la drépanocytose (SCD) sur tous les marchés où il est approuvé. Pfizer interrompt également tous les essais cliniques en cours sur ce produit et les programmes d'accès élargi dans le monde entier. La décision du groupe se fonde sur l'ensemble des données cliniques qui indiquent désormais que le bénéfice global d'Oxbryta ne l'emporte plus sur le risque d'effets secondaires qu'il fait courir aux patients.

Southwest Airlines

Southwest Airlines annonce un plan de transformation visant à améliorer l'expérience client et les performances financières et de générer une valeur actionnariale durable. La compagnie aérienne américaine organise ce jeudi à Dallas sa journée des investisseurs et annonce que les actionnaires auront l'occasion d'en savoir davantage sur la façon dont elle compte rétablir ses performances de leader du secteur. La direction dénonce la tentative du fonds activiste Elliott de perturber la journée investisseurs et son incapacité à apporter des suggestions sur le plan de transformation de Southwest.