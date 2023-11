Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: bien installée dans son trend haussier information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, s'appuyant sur la bonne santé du secteur de la distribution pour poursuivre sa forte progression de la veille et des deux dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 34,993,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 14.186,5 points.



La tendance est largement soutenue par les résultats meilleurs que prévu de Target, qui lui permettent de grimper de plus de 17% et de signer de loin la plus forte hausse de l'indice S&P 500.



Plus globalement, les annonces du distributeur 'discount' sont venues nourrir l'optimisme sur le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.



Les bons résultats trimestriels de Target alimentent aussi les espoirs en vue de la saison des achats des fêtes de fin d'année, dont le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine avec le 'Black Friday'.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes au détail avaient reculé de 0,1% en octobre, soit un recul moins important qu'attendu par les analystes.



Hors automobiles et carburants - la composante de la statistique correspondant le mieux à la mesure de la consommation entrant dans le calcul PIB - les ventes au détail ont augmenté de 0,1%.



Une autre bonne surprise provient de l'indice 'Empire State' calculé par la Fed locale, qui a grimpé de 14 points pour repasser en territoire positif et atteindre 9,1 en novembre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries repart à la hausse pour revenir au-delà de 4,53%, après sa soudaine décrue de la veille qui l'avait vu décrocher de presque 20 points de base en une séance.



A 1,0865, le dollar tente lui aussi d'opérer un rebond technique après sa chute de la veille, qui avait permis à l'euro de flirter de nouveau avec la barre de 1,09, un niveau inédit depuis la fin de l'été.



Du fait du raffermissement du dollar, le pétrole s'enfonce dans le rouge, le baril de brut léger américain lâche actuellement 1,5% vers 77 dollars suite à l'annonce d'une hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.