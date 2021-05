Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : biais positif malgré les ventes de détail Cercle Finance • 14/05/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices actions à Wall Street (+0,5% sur le S&P500, +0,9% sur le Nasdaq) augurent d'une ouverture favorable, malgré la parution de données plutôt décevantes concernant la consommation des ménages aux Etats-Unis. Après un rebond de 10,7% en mars (révisé d'une estimation initiale de +9,8%), les ventes de détail aux États-Unis ont en effet stagné le mois dernier, là où Aurel BGC anticipait une progression de 1,5%. Autre donnée parue en même temps, les prix à l'importation américains ont augmenté de 0,7% au mois d'avril en rythme séquentiel, portant leur hausse en rythme annualisé à +10,6% (+5% en excluant le carburant). Avant les stocks des entreprises de mars et l'indice UMich de confiance du consommateur, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de la production industrielle américaine pour le mois d'avril, attendue en progression de 1,2% par Aurel BGC. 'Les difficultés d'approvisionnement en divers intrants et de recrutement empêchent certainement les entreprises d'augmenter plus franchement leur production, mais elles ne devraient pas avoir encore empêché toute croissance', estime le bureau d'études. Dans l'actualité des valeurs, Walt Disney a publié jeudi soir un BPA en hausse de 92% à 50 cents au titre de son deuxième trimestre 2020-21. Hors éléments exceptionnels, il a augmenté de 32% à 79 cents, un niveau dépassant sensiblement le consensus. Tyson Foods annonce la cession de son activité de friandises pour animaux de compagnie à General Mills, pour environ 1,2 milliard de dollars, transaction soumise aux approbations et conditions usuelles, et qui devrait être finalisée d'ici la fin de son exercice 2021.

