Wall Street: biais positif malgré les statistiques

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100 (+0,2% dans les deux cas) laissent prévoir un début de séance légèrement positif à Wall Street, malgré des données macroéconomiques tendant plutôt à repousser la perspective d'une baisse de taux par la Fed.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en rythme séquentiel en février, un rebond globalement conforme aux attentes du marché, après un repli de 1,1% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%).



Toujours pour le mois dernier, les prix à la production américains ont augmenté en rythme annuel de 1,6% en données brutes et de 2,8% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels respectifs de 1% et 2,7% observés en janvier.



'Peu importe les nouvelles qui tombent, les opérateurs gardent confiance en l'avenir', constatait ce matin Christopher Dembik, chez Pictet AM, notant que 'l'économie n'a pas besoin pour le moment de davantage de stimulus monétaire'.



Dans l'actualité des valeurs, le groupe de distribution Dollar General publie un BPA en chute de 38% à 1,83 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable, pour un chiffre d'affaires en diminution de 3,4% à 9,9 milliards.



Le constructeur de maisons Lennar Corp dévoile pour sa part un BPA en augmentation de 25% à 2,57 dollars pour les trois premiers mois de son exercice 2023-24, avec des revenus de ventes de maisons en croissance de 13% à 6,9 milliards.





