Wall Street : biais positif en vue pour démarrer la semaine

(CercleFinance.com) - Les futures sur les grands indices américains (+0,4% sur le S&P500, +0,3% sur le Nasdaq-100) laissent présager une ouverture positive ce lundi à Wall Street, au début d'une semaine qui sera dominée par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM. En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, doivent paraitre peu après l'ouverture les indices PMI et ISM manufacturiers aux Etats-Unis (qui paraitront donc avec une heure d'avance en raison du passage de l'Europe à l'heure d'hiver). Toujours aux Etats-Unis, seront publiés ces jours-ci les indices PMI et ISM des services, ainsi que le rapport sur l'emploi pour octobre, mais aussi de nouveaux trimestriels comme ceux de Dupont, Pfizer, Amgen et Qualcomm. Pour l'heure, Loews Corporation publie un BPA en hausse de 70% à 0,85 dollar au titre du troisième trimestre 2021, hausse à laquelle ont contribué toutes ses grandes filiales CNA Financial Corporation, Boardwalk Pipelines et Loews Hotels & Co. Coca-Cola indique avoir acquis, moyennant 5,6 milliards de dollars, les 85% qu'il ne détenait pas encore dans le capital de Bodyarmor, une gamme de boissons de performance sportive qui présentent un potentiel important de croissance à long terme. GE a annoncé vendredi soir que l'US Air Force lui avait attribué un contrat ferme de 1,58 milliard de dollars pour la fourniture de moteurs F110 destinés à équiper l'ensemble de la flotte de Boeing F-15 EX.

