Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : biais positif dans l'attente de Jerome Powell Cercle Finance • 16/09/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,4%) et le Nasdaq (+0,2%) augurent d'une ouverture positive pour ce jeudi, qui sera dominé par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) et la conférence de son président Jerome Powell. 'La Fed devrait confirmer, voire renforcer encore, son biais ultra-accommodant, mais la probabilité d'une déception de la part de Jerome Powell en termes de perspectives reste élevée', estime Kiplink Finance. 'Les marchés apprécieraient au moins un changement dans la forward guidance et tout ajustement du bilan de la Fed en cas d'incapacité ou d'un manque de volonté du Congrès à s'entendre sur des mesures de soutien', poursuit-il. Après une hausse de 0,9% en juillet, les ventes de détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,6% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression d'environ 1%. Sur le front des valeurs, FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 60% à 1,28 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 4,87 dollars par action, un BPA dépassant de plus de 2,20 dollars le consensus. L'éditeur de logiciels Adobe a dévoilé de son côté un BPA ajusté en croissance de 25% à 2,57 dollars au titre de son troisième trimestre, dépassant d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Par ailleurs, lors de sa keynote de rentrée, Apple a présenté un groupe de services, baptisé Apple One (comprenant notamment Apple Music, Apple TV+ et iCloud), ainsi que deux nouvelles montres connectées et deux nouveaux iPad.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.