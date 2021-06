Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : biais positif avant la cloche Cercle Finance • 08/06/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices américains (+0,2% pour ceux sur le S&P500 et +0,6% pour ceux sur le Nasdaq-100) présagent un début de séance du bon pied, dans un contexte général prêtant plutôt à l'optimisme. 'Les places financières mondiales se maintiennent en vue de leurs plus hauts historiques, soutenues par la réouverture progressive des économies, le rythme de l'amélioration du marché du travail et des politiques monétaires encore accommodantes', note ainsi Kiplink. Seule statistique parue ce matin, le déficit commercial des Etats-Unis est passé de 75 milliards de dollars en mars à 68,9 milliards en avril, d'après le Département du Commerce, un déficit à peu près conforme au consensus. Sur le front des valeurs, Biogen pourrait subir quelques prises de bénéfices après le gain de 38% de lundi, consécutif au feu vert de la FDA à la commercialisation de l'Aducanumab, le tout premier traitement de la maladie d'Alzheimer reconnu efficace. Jefferies relève sa recommandation sur Delta Airlines de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 60 dollars, considérant la compagnie aérienne d'Atlanta comme 'la mieux positionnée pour la prochaine étape de la reprise'. Le constructeur de poids-lourds Navistar publie un BPA des opérations poursuivies de 1,63 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, contre une perte de 0,38 dollar par action un an auparavant.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.