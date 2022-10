Wall Street: biais positif après les prix producteurs information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P 500 (+0,2%) et le Nasdaq 100 (+0,3%) augurent d'une ouverture légèrement positive après la parution des premiers chiffres concernant l'inflation aux Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel sur les prix à la consommation.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en septembre à 8,5% en données brutes et à 5,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 8,7% et 5,6% observés au mois d'août.



Ces chiffres interviennent à la veille de la hausse des prix américains à la consommation pour le même mois, que Jefferies anticipe en léger ralentissement vers +8,1% en variation annuelle (mais en accélération à +6,6% hors énergie et alimentation).



'L'inflation sous-jacente supérieure à l'objectif de la banque centrale semble désormais plus ancrée, et bien que l'inflation globale soit toujours susceptible de se modérer à terme sur notre horizon cyclique, cela devrait prendre du temps', indiquait-on lundi chez PIMCO.



En cours de séance, les opérateurs pourront scruter les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, au cours de laquelle elle a relevé son objectif de taux directeurs de 75 points de base et a prévenu de hausses supplémentaires à venir.



Sur le plan des valeurs, le groupe agroalimentaire PepsiCo indique relever sa prévision de croissance organique des revenus pour 2022 à +12%, et celle de hausse de son BPA coeur à taux de changes constants à +10%, à l'occasion de ses trimestriels.



GE a annoncé le dépôt de la déclaration d'enregistrement Form 10 auprès de la Securities and Exchange Commission ('SEC') des États-Unis pour la scission prévue au début de l'année 2023, de sa division Healthcare, qui sera appelée GE HealthCare.