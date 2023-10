Wall Street: biais positif après le rapport ADP information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers un début de séance du bon pied, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,3%) et le Nasdaq-100 (+0,5%), après un rapport ADP de nature à plaider pour une politique monétaire moins restrictive de la Fed.



Signe de net ralentissement économique, le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 89.000 nouveaux emplois en septembre, manquant largement les attentes et retrouvant son plus faible rythme depuis janvier 2021, selon l'enquête mensuelle d'ADP.



'De plus, nous constatons un déclin ferme des salaires au cours des 12 derniers mois', met en avant Nela Richardson, économiste en chef au sein de ce cabinet spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Sur le front des statistiques, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, peu après la cloche, des commandes à l'industrie pour le mois d'août, et surtout des indices PMI composite et ISM des services au titre de septembre.



Du côté des valeurs, Intel annonce son intention de séparer ses activités de solutions programmables (PSG), d'abord en en faisant une activité autonome à partir du 1er janvier prochain, puis en l'introduisant en bourse au cours des deux à trois prochaines années.



United Airlines va élargir sa flotte de 787 Dreamliner, en exerçant des options pour 50 avions 787-9 et en obtenant 50 options supplémentaires, mais a aussi passé une commande pour 60 avions A321neo supplémentaires.



Dans le dossier de la grève du secteur automobile, Ford indique avoir fait une offre complète au syndicat UAW, une offre qui comprend notamment selon lui des 'améliorations sans précédent de salaires et de prestations'.