Wall Street : biais positif après des indicateurs mitigés

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini plutôt en hausse une séance de veille de Thanksgiving marquée par une avalanche de données contrastées : le Dow Jones a fini juste sous son équilibre à 35804 points, mais le Nasdaq Composite a gagné plus de 0,4% à 15845 points. Signaux inquiétants, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est retombé en novembre à 67,4, un plus bas de presque 10 ans, et les commandes de biens durables ont accusé une baisse inattendue de 0,5% en octobre, pour le deuxième mois d'affilée. En revanche, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 1,3% en octobre aux Etats-Unis, avec des revenus en hausse de 0,5%, et les inscriptions aux allocations chômage ont plongé à 199.000 la semaine dernière, un plus bas depuis 52 ans. En outre, le PIB américain a augmenté de 2,1% au troisième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la deuxième estimation du Département du Commerce, qui avait annoncé une hausse de 2% en toute première lecture le mois dernier. 'Les Treasuries à plus long terme ont rebondi modestement après leur récente déroute en dépit de minutes de la réunion de la Fed faisant écho à des propos récents d'officiels qu'un calendrier de durcissement pourrait être considéré', note par ailleurs Wells Fargo. La banque d'affaires californienne pointe ainsi un repli de quatre points de base du rendement des obligations d'Etat à 10 ans, à 1,64%, tout en restant sur la voie d'un gain de 10 points de base depuis la clôture de vendredi dernier. Côté valeurs, HP a grimpé d'environ 10% après la publication mardi soir par le groupe de matériel informatique d'un BPA ajusté en hausse de 52% à 0,94 dollar sur le dernier trimestre, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui était de 84-90 cents. Deere a quant à lui bondi de plus de 5%, le constructeur d'engins agricoles et de construction ayant dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait part de prévisions optimistes pour le nouvel exercice.

