Wall Street: biais plutôt positif avant la cloche information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 13:57

(CercleFinance.com) - A plus d'une demi-heure de la cloche, les futures sur indices actions (+0,4% sur le S&P500, mais -0,1% sur le Nasdaq-100) hésitent à se hisser dans le vert, ne sachant trop sur quel pied danser face aux incertitudes sur l'évolution du conflit russo-ukrainien.



'Les deux camps ont prévu de poursuivre aujourd'hui leurs négociations en vue de mettre un terme au conflit mais après les bombardements du week-end, la séance s'annonce une nouvelle fois volatile', prévient Kiplink.



Aucune donnée n'est attendue ce lundi aux Etats-Unis, mais la semaine verra paraitre notamment les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle pour février, et surtout les décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base et à un engagement continu dans un cycle de resserrement agressif, ce qui pourrait relancer le rallye du dollar', pronostique-t-on à ce sujet chez Capital Economics.



Sur le front des publications de résultats trimestriels, seront publiés dans les prochains jours ceux du constructeur de maisons Lennar, du cabinet de conseil et de services d'externalisation Accenture et du groupe de logistique FedEx.



En attendant, Ford et Volkswagen ont décidé d'étendre leur partenariat en matière d'e-mobilité autour de la plateforme MEB (Modular Electric Toolkit) qui permet aux constructeurs d'électrifier leur rapidement leur portefeuille à moindre coût.



Le conseil d'administration de Telecom Italia a décidé à l'unanimité de mandater ses dirigeants pour entamer des discussions formelles avec le fonds d'investissement américain KKR, après son 'expression d'intérêt indicative et non contraignante'.