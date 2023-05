Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: biais nettement négatif avant la cloche information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 14:52

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York pourrait continuer à reculer ce mercredi, au vu de futures en repli sur le S&P500 (-0,4%) et le Nasdaq-100 (-0,5%), toujours hantée par le spectre d'un échec des discussions sur le plafond de la dette pouvant conduire à un défaut des Etats-Unis.



'Nous restons constructifs sur un accord conclu à temps pour éviter un défaut sur la dette américaine, même si nous nous attendons à ce que le feuilleton se poursuive à très court terme', juge cependant Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez PIMCO.



Aucune donnée n'est attendue ce mercredi hormis les habituels stocks hebdomadaires de pétrole, mais les intervenants de marché prendront connaissance des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Cela ne devrait pas avoir d'impact sur les marchés, qui voit toujours deux baisses de taux d'ici la fin de l'année, malgré les discours plutôt restrictifs de la part des membres de la Fed', prévenait toutefois Vincent Boy chez IG France mardi matin.



'Deux autres événements pourraient permettre aux marchés de progresser à nouveau, à savoir les résultats de Nvidia, prévus mercredi après la clôture, et les prix PCE sur l'inflation américaine, prévus vendredi', poursuivait l'analyste marchés.



En attendant, sur le front des valeurs, le groupe de semiconducteurs Analog Devices a annoncé des résultats en amélioration au titre de son deuxième trimestre comptable, mais prévenu s'attendre à ce que ses revenus ralentissent au second semestre.



Le constructeur de maisons de luxe Toll Brothers a dévoilé mardi soir un bénéfice net record pour son deuxième trimestre 2022-23 et, mettant en avant un 'environnement de demande plus vigoureux', a relevé ses indicateurs-cibles annuels.