Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: biais négatif avant la cloche information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 15:28









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,7%) et le Naddaq-100 (-1%) augurent d'une ouverture en retrait sensible ce vendredi, alors que l'absence de statistiques laisse les opérateurs se concentrer sur une actualité des sociétés cotées relativement fournie.



'Plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés jeudi : dans l'ensemble, ils ont toujours affiché un ton résolu autour des maux inflationnistes actuels, mais ont proposé des prescriptions différentes pour la voie de la politique à suivre', rappelle Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs, General Motors annonce le rétablissement par son conseil d'administration d'un dividende trimestriel -suspendu depuis avril 2020 en raison de la crise sanitaire- ainsi que la reprise de ses rachats d'actions 'opportunistes'.



Deere a fait état d'une hausse moins forte que prévu de son bénéfice trimestriel et a revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel, deux annonces qui faisaient chuter le titre du fabricant d'engins agricoles en cotations avant-Bourse.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé jeudi soir un BPA non-GAAP en croissance de 2% à 1,94 dollar, au titre de son troisième trimestre (clos fin juillet) pour des revenus records, en hausse de 5% à 6,52 milliards.



Enfin, la chaine de magasins d'articles de sport Foot Locker a abaissé ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, mais aussi annoncé la nomination de Mary Dillon, ancienne CEO d'Ulta Beauty, comme nouvelle CEO à partir de septembre.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.