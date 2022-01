Wall Street: biais négatif après les conclusions de la Fed information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé globalement en léger repli après les conclusions de la Réserve fédérale américaine mercredi après-midi : le Dow Jones a cédé près de 0,4% à 34168 points, tandis que le Nasdaq Composite a fini juste au-dessus de son équilibre, à 13542 points.



'Le FOMC a donné un signal clair d'une hausse imminente des taux après sa réunion de ce jour, considérant désormais que toutes les conditions sont remplies, et la première hausse est attendue lors de la réunion de mars', souligne-t-on chez Commerzbank.



'Les responsables de la Fed ont aussi jeté les bases d'une 'réduction significative' de son bilan de près de 9.000 milliards de dollars quelque temps après la première hausse, s'éloignant de sa politique monétaire ultra-accommodante', pointe de son côté Wells Fargo.



'Après la décision, les propos de Jerome Powell ont été interprétés comme offensifs, le président de la Fed ayant qualifié l'inflation de 'légèrement pire' qu'en décembre et refusé d'exclure une hausse de taux à chaque réunion', ajoute la banque californienne.



Elle note d'ailleurs que sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé de neuf points de base à 1,87%, tandis que celui à deux ans, plus sensible à la Fed, a bondi de 13 points de base à 1,16%, un plus haut de 23 mois.



Du coté des indicateurs macroéconomiques, le Département du Commerce a fait état dans la matinée d'un bond de 11,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de décembre 2021, pour représenter un volume annualisé CVS de 811.000.



Sur le front des valeurs, les opérateurs ont salué les résultats trimestriels de Microsoft (+2,8%) et de Texas Instruments (+2,5%), mais sanctionné ceux d'Abbott (-2,6%), de Kimberly-Clark (-3,3%), de Boeing (-4,8%) et surtout d'AT&T (-8,4%).