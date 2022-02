Wall Street: biais négatif après le rapport sur l'emploi information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir de façon légèrement négative après la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain, à en croire des futures en retrait de 0,3% sur le S&P500 et à peu près stables sur le Nasdaq-100.



L'économie américaine a généré 467.000 emplois non agricoles en janvier, soit bien plus que le consensus, mais le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 4,0%, et le taux de participation à la force du travail reste inférieur à celui d'avant la crise sanitaire.



'La croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les loisirs et l'hôtellerie-restauration, les services professionnels et aux entreprises, le commerce de détail, les transport et l'entreposage', précise le Département du Travail qui publie ces chiffres.



Dans l'actualité des valeurs, Amazon a fait part d'un bénéfice net pratiquement doublé au dernier trimestre 2021 par rapport à la même période un an plus tôt, à 14,3 milliards de dollars, pour des ventes nettes qui ont progressé de 9% à 137,4 milliards.



De son côté, Ford a publié jeudi soir un BPA ajusté de 26 cents au titre des trois derniers mois de 2021, contre 34 cents un an auparavant, sur fond d'un recul de 11% de ses livraisons en volume, à un peu plus de 1,1 million de véhicules.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications trimestrielles du groupe de médias et d'édition News Corp et de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, parus la veille au soir, ainsi qu'à celle du laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb ce matin.